Først da hjullåsen kom på, fant føreren penger

Saken oppdateres.

Utekontrollen i Statens vegvesen stoppet vogntoget på Orkanger onsdag. På grunn av overlast måtte føreren betale 7400 kroner på stedet.

- Vi hadde en utfordring med å få pengene. Når vi stopper utenlandske vogtog må de betale på stedet før de kan kjøre videre. Her fikk vi ikke pengene. Da måtte vi sette på hjullåsen, forteller fagleder Jan Ivar Moen i utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

Plutselig penger

Det viste seg å være effektivt.

- Da hadde føreren plutselig penger likevel. Hjullåsen hjalp godt i dette tilfellet, fastslår Moen.

Fredag ble sju kjøretøyer stoppet på grunn av overlast i Trondheim, tre i Bratsbergveien og fire på Sandmoen.

Disse fikk til sammen 37 000 kroner i gebyrer.

- Det er ganske mye når sju kjøretøy blir stanset på grunn av overlast på én dag. Dette var massetransport som blant annet kjørte grus og singel, og alle disse kjøretøyene var norske. En av grusbilene fikk et gebyr på 10 000 kroner, forteller fagleder Moen i utekontrollen.

Fare for trafikksikkerheten

Han viser til tre grunner til at det er så viktig å slå ned på denne typen overlast:

- For det første utgjør det en fare for trafikksikkerheten, det påvirker blant annet bremselengden. For det andre kan overlasten føre til skade på vei - og brukontruksjoner. Det handler også om konkurransehensyn: Med overlast kan du kjøre færre turer og tjene mer penger enn de som kjører lovlig, påpeker Moen.

- Vogntoget kan velte

Ett av vogntogene som ble stanset på Orkanger onsdag hadde montert en truck bak.

- Dette medfører trafikkfare for personbiler som kjører bak vogntoget. Her stakk trucken langt ut, og dersom en personbil hadde kjørt inn i vogntoget, kunne denne havnet inn i kupéen og forårsaket personskade, sier Jan Ivar Moen i utekontrollen.

Et annet vogntog fikk kjøreforbud onsdag fordi lasten ikke var godt nok sikret.

- Her sto lasten løst inne i et skap i hengeren. Da kan lasten settes i bevegelse, og det er ikke tillatt med tanke på trafikksikkerheten. I ytterste konsekvens kan dette føre til at vogntoget velter, sier Moen.

