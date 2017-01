Politiet går fra dør til dør etter drapet på Ler

Saken oppdateres.

Samtidig som den nå drapssiktede ble 26-åringen ble fremstilt for fengsling i Sør-Trøndelag tingrett lørdag, foregikk etterforskningen av drapssaken for fullt på Melhus.

- Det skal i dag gjennomføres både rundspørringer på Ler og vitneavhør, for å finne ut hva som skjedde forut for drapet. Vi vet ikke noe særlig om dødstidspunktet, sier politiadvokat Jørgen Aunet ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet gikk fredag ut med en etterlysning på Facebook for å få inn filmer fra biler med dashbordkamera som passerte boligen til den drepte mannen i tiden før ugjerningen. Slike filmer har allerede kommet inn til politiet, opplyser Aunet.

- Mistankegrunnlaget ikke veldig sterkt

Politiadvokat Silje Iren Mebust ved Trøndelag politidistrikt begjærte den drapssiktede varetektsfengslet i fire uker under fengslingsmøtet. Begrunnelsen var faren for bevisforspillelse.

Dommerfullmektig Eli Husjord ved Sør-Trøndelag tingrett, mente imidlertid at det ikke er grunnlag for å varetektsfengsle 26-åringen i mer enn to uker. Ifølge fengslingskjennelsen er ikke «mistankegrunnlaget (...) veldig sterkt slik saken står i dag, og det legges til grunn at politiet i toukersperioden som kommer vil kunne foreta en god del etterforskningsskritt som klargjør hendelsesforløpet».

I de to ukene fengslingen varer, undergis 26-åringen full isolasjon, ifølge kjennelsen.

Anket på stedet

Rett før fengslingsmøtet startet på lørdag, ga den siktede tydelig uttrykk for at han ikke ville ha pressen til stede. Etter å ha fått rettens avgjørelse, anket han kjennelsen umiddelbart, opplyser advokat Kolbjørn Lium. Han møtte som stedfortreder for forsvarer Arve Opdahl under rettsmøtet.

- Min klient er uenig i grunnlaget for begjæringen om varetektsfengsling, og begjærte seg løslatt. Han anket fordi han er uenig i tingrettens avgjørelse, sier Lium, og påpeker at 26-åringen også nekter straffskyld.

Politiadvokat Mebust begjærte lukkede dører før fengslingsmøtet, og fikk rettens medhold i dette. Pressen ble derfor sendt på gangen mens rettsmøtet pågikk.

Siktelse endret til forsettlig drap

Det var politiet i Trøndelag som informerte om den nye siktelsen mot 26-åringen i en pressemelding lørdag morgen.

- Siktelsen er utvidet til å omhandle straffelovens §275, drap. Dette skyldes funn i etterforskningen, skrev politiadvokat Jørgen Aunet i pressemeldingen.

Etter fengslingsmøtet utdypet han bakgrunnen for skjerpelsen av siktelsen til forsettlig drap.

- Siktelsen er utvidet på bakgrunn av den foreløpige obduksjonsrapporten, som beskriver volden som er utøvd. Vi mener det er snakk om et forsettlig drap, men vil ikke gi mer detaljer rundt dette.

Det var onsdag klokken 12.58 politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus . En mann i 30-årene ble deretter erklært død på stedet. Onsdag ettermiddag innkalte lensmannen i Melhus til pressekonferanse , og opplyste at de karakteriserte dødsfallet som mistenkelig.

Nekter skyld

Noen timer senere resulterte etterforskningen i den første pågripelsen i forbindelse med saken. Mannen (26) som ble arrestert, ble siktet for grov kroppsskade med døden til følge - en siktelse som nå altså er skjerpet. 26-åringen er fra Sør-Trøndelag, og var en venn av avdøde. Torsdag og fredag ble det gjort avhør av mannen. Han erkjenner ikke straffskyld , opplyste forsvarer Arve Opdahl til Adresseavisen fredag ettermiddag.

- Han nekter straffskyld, og synes det er en ekstra belastning å være pågrepet etter å ha mistet en god venn, sa forsvareren.

I og med at 26-åringen var en venn av avdøde, så har han vært på besøk hos ham flere ganger - også før mannen i 30-årene døde, opplyste Opdahl. Men hvorvidt klienten hans var der på tidsrommet for dødsfallet kunne ikke avdokaten svare på fredag, så lenge han ikke har kunnskap om dødstidspunktet.

Venter på svar

Politiet opplyste allerede fredag formiddag at de vurderte å utvide siktelsen mot 26-åringen til drap.

- Hva er det dere mener knytter siktede til drapet?

- Vi kartlegger alle bevegelser i en viss tidsperiode forut for at vi fikk melding om dødsfallet klokken 13.00 onsdag. Det som knytter siktede til saken er observasjoner, vitneavhør og hans egne beskrivelser av sine bevegelser, svarer Aunet.

- Er det tekniske funn som knytter ham til saken?

- Vi venter på å få svar på tekniske undersøkelser, det tar gjerne noe tid. Noe blir også analysert på Kripos. Vi er heller ikke ferdig med alle tekniske undersøkelser, sier Aunet.

Selv om siktede er fengslet og påtalemyndigheten mener det er skjellig grunn til å mistenke ham, påpeker Aunet at politiet ikke er fastslåst i ett spor i den videre drapsetterforskningen.

- I en slik sak, hvor det er mange muligheter for hva som kan ha skjedd, er vi opptatt av objektiviteten i etterforskningen, sier Aunet.

- Retten gir også politiet et signal når den siktede blir varetektsfengslet i to og ikke fire uker - som dere ønsket?

- Ja, det betyr at vi må jobbe videre og avklare mer. Vi valgte å ikke anke avgjørelsen - det er fordi at også vi ser at det er mye som må avklares. Det ønsker vi å gjøre så raskt som mulig, sier Aunet.

Fordi politiet ikke har fått klarlagt tidspunktet for dødsfallet på Ler, er etterforskerne interessert i folks observasjoner knyttet til avdødes bolig i tidsrommet mellom 23. januar klokken 22.30 til onsdag 25. januar klokken 13.00.

En annen siktet ble løslatt

Torsdag kveld slo politiet til og pågrep nok en mann i saken. Trøndelag politidistrikt opplyste i en pressemelding fredag formiddag at denne mannen er siktet for for grov kroppsskade med døden til følge. Overfor Adresseavisen opplyste Aunet at denne andre siktede i saken ble pågrepet av politi et annet sted i landet.

- Mannen er ikke lokal, han er fra en annen del av landet. Avhøret av ham ble derfor ikke gjennomført i Trøndelag, men av lokalt politiet et annet sted, sa politiadvokaten.

Siktelsen mot denne mannen er ikke endret.