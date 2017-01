40 busser mot ulv

Saken oppdateres.

21. desember 2016 stoppet klima - og miljøminister Vidar Helgesen (H) roviltnemdenes vedtak om lisensjakt på ulv, noe som skapte svært sterke reaksjoner. 4. januar demonstrerte derfor nærmere 2000 personer utenfor Stortinget med krav om at Stortingets ulvepolitikk måtte gjennomføres.

25 busser fra Hedmark

Mandag planlegges det en ny stor demonstrasjon i Oslo i forkant av at Helgesens ulveredegjørelse skal debatters i Stortinget 31. januar. En av arrangørene, Knut Arne Gjems, leder avNorges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, sier responsen på demonstrasjonen så langt har vært overveldende.

- Nå har vi fylt opp 40 busser. Hele 25 av dem kjører fra Hedmark. Bussene kommer fra Agder i sør til Nord-Trøndelag i nord, så oppslutningen om denne demonstrasjonen vil bli rekordstor, fastslår Gjems.

4. januar anslo politiet at nærmere 2000 mennesker demonstrerte. Den gangen var det 18 busser som ankom hovedstaden.

- Jeg vil tro at vi denne gangen vil samle over 3000 mennesker. Det som er spesielt, er at vi er demonstrerer for at stortingets vedtak må gjennomføres. Som regel demonstrerer man jo mot et vedtak, påpeker Knut Arne Gjems overfor Adresseavisen.

Toillat?

Én av bussene som ruller inn i Oslo mandag ettermiddag kommer fra Trøndelag. Bussen starter fra Steinkjer klokken 6.30 mandag morgen og skal plukke opp kampvillige trøndere på sin veg gjennom de to trøndelagsfylkene.

Først klokken 22 på kvelden starter bussen på veien hjem til Trøndelag. Da har trønderne demonstrert i én time.

Lederen i Nord-Trøndelag sau og geit, Kristine Altin, organiserer «ulvebussen».

- Du kan si det må være toillate folk som blir med på en sånn tur, men vi gjør det for å vise hvor toillat rovdyrforvaltningen er, smiler Altin, som selv bor i Namdalen.

- Dårlig behandlet

Hun forteller at 25 stykker har meldt seg på trønderbussen så langt, og at det er plass til flere.

- På bussen vil det være både beitebrukere, jegere og helt vanlig lokalbefolkning. Vi er jo ikke direkte berørt av ulvepolitikken, men vi vil gjerne vise sympati for de som kommer under denne forvaltningen. Vi synes regjeringen rett og slett har behandlet saken veldig dårlig. Det er også et merkelig signal å sende når man går inn for å kartlegge ulvenes atferd, da sier politikerne at de ikke har tiltro til det lokalbefolkningen sier, mener Altin.

