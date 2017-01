Drapssiktet var allerede tiltalt for drapstrusler mot politifolk

Saken oppdateres.

Klokken 09.00 på torsdag har Sør-Trøndelag tingrett berammet straffesak mot 26-åringen. De straffbare forholdene påtalemyndigheten har tiltalt mannen for, er alle datert i 2016. De alvorligste handlingene beskrevet i tiltalen dreier seg om trusler mot politifolk

I mai i fjor, ved boligen til 26-åringen på Melhus, skal han ha truet tre politifolk med en hammer og en glassflaske. Etter pågripelsen ropte han flere skjellsord til to av tjenestepersonene, og uttalte i tillegg følgende, ifølge tiltalen:

«Jeg skal faen meg ta deg og hele familien din, ungene dine, alt bare vent». Han skal også ha truet med å «drepe hele familien», går det frem av dokumentet.

I september skal mannen i tillegg ha oppsøkt sin fastlege for å få resept på det angstdempende midlet Sobril. Da han ble nektet dette, skal han ha sparket fastlegen sin med et karatespark, ifølge tiltalen.

- Tok seg bak apotekskranke

Tidligere samme år skal ha 26-åringen også ha tatt seg inn bak skranken på et apotek i Melhus. Der tok han ut medisin som han ikke hadde resept på, ifølge tiltalen, som dreier seg om å forulempe personer fra en særlig utsatt yrkesgruppe. «Han truet samtidig med at han hadde en kamerat som ville bli veldig sint dersom han ikke fikk Sobril», går den frem av dokumentet. Opptredenen til mannen gjorde at han fikk utlevert legemidlet.

Mannen er også tiltalt for bruk av narkotika samt for å ha forulempet passerende under matfestivalen i Trondheim i august i fjor.

Advokat Arve Opdahl, som forsvarer den drapssiktede, opplyser at klienten nekter straffskyld etter tiltalen.

Vurderer utsettelse

Det var onsdag klokken 12.58 politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus . En 38-åring ble deretter erklært død på stedet. Onsdag ettermiddag innkalte lensmannen i Melhus til pressekonferanse , og opplyste at de karakteriserte dødsfallet som mistenkelig.

Noen timer senere resulterte etterforskningen i den første pågripelsen i forbindelse med saken. 26-åringen som ble arrestert, ble først siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Denne siktelsen ble imidlertid skjerpet til forsettlig drap i helga. 26-åringen nekter også straffskyld for dette.

Sør-Trøndelag tingrett varetektsfengslet på lørdag den drapssiktede mannen i to uker. Han anket på stedet, og det er ventet en kjennelse fra Frostating lagmannsrett på tirsdag. På grunn av drapssiktelsen og varetektsfengslingen, vurderer påtalemyndigheten om straffesaken på torsdag bør utsettes eller ikke.

- Det vil ikke bli tatt noe beslutning i forhold til gjennomføring av hovedforhandling vedrørende siktede før tirsdag, opplyser statsadvokat Unni Sandøy til Adresseavisen.

Tidligere straffet

Advokat Opdahl venter nå på lagmannsrettens avgjørelse av anken.

- Blir min klient løslatt, vil jeg tro at straffesaken går etter planen, men blir han sittende i varetekt, mener jeg det har lite for seg å gjennomføre en hovedforhandling ut fra situasjonen. Blir han sittende i isolasjon, blir det vanskelig å gjennomføre en sak, sier advokat Arve Opdahl.

Den drapssiktede 26-åringen er også tidligere straffet. Høsten 2012 møtte mannen i Sør-Trøndelag tingrett og ble dømt til fengsel i elleve måneder, hvorav tre ble gjort betinget.

Skjøt med luftpistol

Saken gjaldt blant annet vold mot en tidligere kjæreste og hennes mor i en kommune i Sør-Trøndelag. Om dette skrev retten: «Voldsutøvelsen (...) var brutal, og den kunne lett fått et langt mer alvorlig utfall. Det var gjentatte knyttneveslag mot hodet».

Han ble i samme sak også dømt for å ha skutt etter et familiemedlem med en luftpistol samt for å ha utøvd vold mot henne ved to anledninger.

Ifølge rettsdokumentet var utgangspunktet for voldssaken et krav om penger fra den siktede. Han trengte 3500 kroner for å kjøpe illegale tabletter, men familiemedlemmet tilbød ham 1000 kroner. Det endte med at 26-åringen rev vedkommende over ende. Hun kom seg deretter ut av rommet, men da skjøt 26-åringen etter vedkommende med en luftpistol. Etter dette slo han henne med knyttneven i ansiktet, ifølge dommen.

Mannen ble pågrepet av politiet etter voldsutøvelsen, avhørt og deretter løslatt mot meldeplikt. Dagen etter dro han tilbake til familiemedlemmet og spurte hvorfor hun hadde fortalt politiet om hva han hadde gjort med henne. Før hun fikk svart på dette «gikk tiltalte løs på henne og begynte å slå», ifølge dommen.

26-åringen slo gjentatte ganger mot halsen til kvinnen, og i politiavhør, fortalte hun at «hun tenkte at hennes siste time var kommet».