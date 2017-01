Naturvernforeninga protesterer mot snøscooterkurs på Fosen

Saken oppdateres.

Tillatelsen fra Rissa kommune gjelder øvelseskjøring i Haugsdalen i Rissa fra 1. januar 2017 til 20. april neste år. Seks til åtte personer var meldt på kurset som skulle avholdes i forrige uke, skriver Fosna-Folket .

Fosen Naturvernforening protesterer mot tillatelsen, og mener den ikke kan kjennes gyldig blant annet fordi søknaden er kort og ufullstendig. Avdelingen har søkt om tilatelse for én uke, men fått innvilget for over ett år.

- Tillatelsen er hjemlet i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Naturvernforeninga påpeker at denne tillatelsen omhandler mest løyper i Finnmark og Nord-Troms, skriver Naturvernforeninga ifølge Fosna-Folket.

Kurset i forrige uke ble avlyst på grunn av for lite snø, skriver avisa.