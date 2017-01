Stenger Melhus lensmannskontor på grunn av drapsetterforskning

Saken oppdateres.

Dersom du har et ærend på lensmannskontoret på Melhus som gjelder anmeldelser eller sivile gjøremål, så må du nå dra til politistasjonen på Heimdal. Det opplyser politiet i en pressemelding.

- I forbindelse med drapssaken så velger vi å la de som jobber med denne saken på Melhus forbli på Melhus, mens resten flytter vi ut. Vi mener det er mest hensiktsmessig å gjøre det sånn, sier stasjonssjef Elisabeth Eriksen ved Heimdal politistasjon.

Skjerpet siktelsen

Det var onsdag klokken 12.58 at politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus . En mann i 30-årene ble deretter erklært død på stedet. Onsdag ettermiddag innkalte lensmannen i Melhus til pressekonferanse , og opplyste at de karakteriserte dødsfallet som mistenkelig.

Noen timer senere resulterte etterforskningen i den første pågripelsen i forbindelse med saken. 26-åringen som ble arrestert, ble først siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Denne siktelsen ble imidlertid skjerpet til forsettlig drap i helga. Han nekter straffskyld.

- For små lokaler

Eriksen mener det vil være enklere for publikum å komme til ett sted hvor de samler ressursene som ikke arbeider med drapssaken på Ler.

- Noen ressurser fra Heimdal politistasjon er sendt til Melhus for å bistå i saken, og dermed blir det frigjort litt plass til andre ressurser som kommer hit, forklarer Eriksen.

Hun understreker at politiet har for små lokaler til å ha alle ressurser samlet på ett og samme sted. Dermed må alle henvendelser som ikke gjelder drapet på Ler henvises til Heimdal politistasjon.

