Bilister har betalt 1,2 milliarder for å kjøre her - nå blir det gratis

Til sammen har bilistene betalt 1,2 milliarder kroner de 14 årene og fire månedene bomstasjonene har stått på E39, viser tall fra Bomvegselskapet E39 Øysand-Thamshavn. Tirsdag skrus strømmen av på alle fire innkrevingspunktene.

- Det blir en festdag. Da har vi oppfylt våre forpliktelser om 60 prosent bompengefinansiering, sier Arne Grønset, styreleder i Bomvegselskapet E39 Øysand-Thamshavn.

- Har ikke fått så mye kjeft

Bomstasjonene ble satt opp i oktober 2002 på den gamle E39-traséen. To nye bomstasjoner kom opp da nyveien åpnet 30. juni 2005. Til sammen har cirka 93 millioner kjøretøy passert bompunktene siden 2002, ifølge Grønset.

Grønset har vært styreleder siden 2003, men var Orkdal-ordfører da bomfinansieringen ble vedtatt. Selv om det finnes svært mange motstandere av bompenger har han ikke opplevd å få mye kjeft.

- Vi, som var ordførere i regionen, fikk veldig mye kjeft da det ble klart at vi måtte gå for bompenger for å få til ny vei. Bomvegselskapet fikk også litt kjeft da vi startet innkrevingen før veibygginga startet. Etter at den nye veien sto ferdig har det imidlertid bare vært en glede å være styreleder, sier Grønset.

- Hva tror du skjer med trafikken når det blir gratis?

- Jeg tror ikke på noen stor trafikkøkning. Busstilbudet er bra og godt tilrettelagt. Jeg foretrekker bussen selv når jeg skal til Trondheim.

Statsråden skrur av strømmen

Tirsdag kommer både dagens samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen (Frp) og tidligere samferdselsminister Odd Einar Dørum (V) til å være med på markeringen.

- Dørum skal skru av strømmen på Øysand, Solvik-Olsen skrur av på Thamshavn. Den siste bilisten som betaler skal få seg en blomsterbukett, forklarer styrelederen.

Bilistene trenger ikke å foreta seg noe i forbindelse med avviklingen av bomstasjonene. Alle Autopass-avtaler som er knyttet til prosjektet E39 Øysand–Thamshamn vil fortsette med gjeldende rabatter i Miljøpakken, E6 Trondheim–Stjørdal og alle andre Autopass-anlegg i Norge.

Gratis, men mye stengt

Veien, som nå blir gratis, blir også mye stengt de neste to årene. Årsaken er at alle tunnelene skal oppgraderes for å tilfredsstille nye sikkerhetskrav.

- Vi har allerede begynt med å montere automatiske bommer og skilt på alle av- og påkjøringsramper. Dette er viktige sikkerhetstiltak som vi skal ha på plass før vi begynner med tunneloppgraderingen, sier byggeleder Odd Arild Lindseth i Statens vegvesen.

- Tar halvannet år

Disse tiltakene skal være ferdig innen 1. mars. Etter det vil arbeidet med tunnelene begynne. Det vil føre til at E39 stenges alle dager fra kl. 20 til kl. 06 neste dag. Enkelte helger vil det være stengt fra fredag kl. 20 til mandag morgen kl. 06.

- Når veien stenges vil trafikken ledes via gamle E39. Tunnelarbeidet regner vi med vil ta halvannet år, sier Lindseth.