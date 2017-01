Drapssiktet blir sittende i varetekt

Saken oppdateres.

Sør-Trøndelag tingrett varetektsfengslet på lørdag den drapssiktede 26-åringen i to uker i full isolasjon. Han anket på stedet.

Frostating lagmannsrett har tirsdag behandlet anken, og forkastet den. Mannen blir dermed sittende i varetekt.

Nekter straffskyld

Det var onsdag i forrige uke klokken 12.58 politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus. En 38-åring ble deretter erklært død på stedet. Samme ettermiddag innkalte lensmannen i Melhus til pressekonferanse, og opplyste at de karakteriserte dødsfallet som mistenkelig.

Noen timer senere resulterte etterforskningen i en pågripelse. 26-åringen som ble arrestert, ble først siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Denne siktelsen ble imidlertid skjerpet til forsettlig drap i helga. 26-åringen nekter straffskyld for å ha begått drap.

Forbyr gjengivelse

Lagmannsretten har forbudt offentlig gjengivelse av fengslingskjennelsen, Adresseavisen har derfor ikke fått innsyn i vurderingene lagdommerne har gjort i saken.

Politiadvokat Silje Iren Mebust ved Trøndelag politidistrikt begjærte i tingretten den drapssiktede varetektsfengslet i fire uker under fengslingsmøtet. Begrunnelsen var faren for bevisforspillelse. Dommerfullmektig Eli Husjord ved Sør-Trøndelag tingrett, mente imidlertid at det ikke er grunnlag for å varetektsfengsle 26-åringen i mer enn to uker. Ifølge fengslingskjennelsen er ikke «mistankegrunnlaget (...) veldig sterkt slik saken står i dag, og det legges til grunn at politiet i toukersperioden som kommer vil kunne foreta en god del etterforskningsskritt som klargjør hendelsesforløpet».

Vil gjennomføre straffesak

Allerede før 26-åringen ble pågrepet og siktet for drapet på Ler, var han tiltalt i en straffesak. Klokken 09.00 på torsdag har Sør-Trøndelag tingrett berammet rettssak. De straffbare forholdene påtalemyndigheten har tiltalt mannen for, er alle datert i 2016. De alvorligste handlingene beskrevet i tiltalen dreier seg om trusler mot politifolk.

Selv om 26-åringen nå blir sittende i varetekt - og i tillegg i full isolasjon, er påtalemyndigheten innstillt på å gjennomføre straffesaken, opplyser politiadvokat Anne Haave ved Trøndelag politidistrikt.

Adresseavisen har ikke lykkes å komme i kontakt med 26-åringens forsvarer Arve Opdahl.