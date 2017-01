Flertall sier nei til hytteby i Oppdal

Saken oppdateres.

Planen til Saltdalshytta var å bygge 40 hytter ved skianlegget i Stølen, men Kari Toftaker og Ola Skarsheim (Sp) fikk med seg Kyrre Riise (V) og Odd Arne Hoel (Ap) på å si nei. Dermed blir det ikke noe av prosjektet på 23,5 mål dyrkajord, skriver Opp.no .

Det forrige kommunestyret hadde avsatt området til fritidsutbygging, og det ble full krangel da flertallet i bygningsrådet ville stoppe utbyggingen:

- Vi har omdisponert dette arealet fra dyrkajord til fritidsformål, den diskusjonen er vi ferdig med, sa Anne Grete Hoelsether (Ap) ifølge Opp.

- Dette er å pisse i buksa-taktikk, å bygge ned dyrkamarka. Jeg kommer ikke til å støtte rådmannens tilrådning i denne saken, sa Kyrre Riise.

Flere politikere pekte på rollen reiseliv og turistnæring spiller for Oppdal, mens andre mente bygda ikke har råd til å miste mer dyrkamark.

Bygningsrådet vedtok å stemme nei med fire mot tre stemmer. Onsdag legges saken fram for kommunestyret uten innstilling, men ifølge Opp vil det trolig komme forslag fra medlemmer i rådet om å utrede et bygge- og deleforbud for området.