Nå er rettssaken berammet etter dødsbrannen på Øysand

Saken oppdateres.

I april i fjor offentliggjorde politiadvokat Aage Sliper Midling ved Trøndelag politidistrikt tiltalen etter brannen ved Trøndelag Bil-Demontering , der en ansatt omkom og to ble alvorlig brannskadd.

Belinda Skibnes Ramberg (42), daglig leder og medeier ved Trondheim bil-demontering, ble tiltalt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven samt arbeidsmiljøloven. I tillegg fikk bedriften et forelegg på én million kroner for de samme lovbruddene.

Straffesaken var først planlagt berammet i fjor høst, men etter at Skibnes Rambergs forsvarer Frode Wisth ba om en ny sakkyndiguttalelse - ble dette utsatt.

Opprettholder størrelse på bot

Ifølge den opprinnelige tiltalen mot Ramberg og forelegget mot bedriften, var det forut for brannen oppført en tankhall ved bilopphuggeriet, hvor det ble lagret brannfarlige væsker fra bilene som ble demontert. Ståltankene hadde et volum på 1200 liter, og det var totalt ni tanker i en reol. Den sakkyndige har sett nærmere på konstruksjonen av disse hyllene, og på bakgrunn av dette er tiltalen mot Skibnes Ramberg nå endret ved at posten som gikk på brudd på brann- og eksplosjonsvernloven er fjernet.

- Tiltalen omhandler nå bare brudd på arbeidsmiljøloven, sier Midling, som foreløpig ikke ønsker å gå i detalj om hvorfor han har gjort denne endringen.

Påtalemyndigheten mener fortsatt at bedriften er skyldig i brudd på både brann- og eksplosjonsvernloven samt arbeidsmiljøloven. Men det er gjort en endring i ordlyden i grunnlaget - uten at politiadvokaten heller ikke vil utdype dette foreløpig. Det endrede forelegget, som også lyder på én million kroner, er foreløpig ikke vedtatt, opplyser Midling.

Tre dager i retten

Ifølge det opprinnelige forelegget falt det ned en ståltank den fatale maiettermiddagen i 2015. Fallet førte til at en forbindelsesslange tilknyttet de øvrige tankene ble revet av og det oppsto en bensinlekkasje. Som følge av dette detonerte bensindampen mens arbeidstagerne var inne i hallen, ifølge dokumentet.

Straffesaken mot Skibnes Ramberg er nå berammet i Sør-Trøndelag tingrett 6. mars. Det er satt av tre dager til rettssaken. Om forelegget mot bedriften ikke er vedtatt, skal også forholdene i forelegget behandles under rettssaken.

- Burde sørget for evakuering

Ifølge tiltaleposten som omhandler brudd på arbeidsmiljøloven, unnlot Skibnes Ramberg, som daglig leder, å utarbeide en risikoanalyse som kartla og vurderte arbeidstagernes sikkerhet ved en eventuell lekkasje og brann i tankhallen, som var kjent for alle arbeidstagerne.

Påtalemyndigheten mener at følgen av dette var at ansatte ikke evakuerte tankrommet og arbeidsplassen da bensinlekkasjen ble oppdaget denne ettermiddagen. I stedet for å evakuere området, tok flere av de som var på jobb seg inn i tankrommet og forsøkte å stanse bensinlekkasjen.

- Påtalemyndigheten mener at daglig leder burde sørget for evakuering av lokalet og ringt brannvesenet fremfor å gå inn, uttalte Midling til Adresseavisen i fjor vår.

Ifølge tiltalen var arbeidstagerne ikke gitt egnet opplæring i forsvarlig håndtering av farlige kjemikalier, og heller ikke utstyrt med arbeidsklær som var sikret av flammehemmende- og antistatisk materiale, ifølge dokumentet.

Nekter straffskyld

Forsvarer Frode Wist har følgende kommentar til endringen av tiltalen mot Skibnes Ramberg.

- Vi konstaterer at politiet har frafalt store deler av tiltalen mot min klient. Min klient er fortsatt tydelig på at hun ikke har gjort noe straffbart, og man ser fram til at fakta skal komme fram under den rettslige behandlingen, sier advokaten.

Det var 26. mai i 2015 at brannen oppsto på bilopphuggeriet på Øysand. Tre ansatte ble kritisk skadd og fraktet til Haukeland sykehus. Livet til 30 år gamle Leif Inge Høvik sto ikke til å redde . Han døde på sykehuset dagen etter brannen, og etterlot seg samboer og et lite barn.

Politiet startet en omfattende etterforskning etter brannen. I tillegg ble bedriften anmeldt av både Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) .