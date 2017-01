Skulle til Hitra, havnet på Frosta

Saken oppdateres.

Han er i god behold, melder politiet på Twitter.

- Mannen forklarer at det ble mørkt, og han tok feil av veien. Han tok seg på land på Frosta, sier operasjonsleder Anlaug Oseid.

Politiet ble varslet av mannens familie på Hitra like før klokken åtte. De hadde da vært nede på brygga i Fillan for å se etter mannen, ifølge Oseid.

Hentet båt

- Det dreier seg om en mann i 70-årene fra Hitra. Mannen dro tidligere i dag til Børsa for å hente en båt. Han skulle kjøre båten tilbake til Fillan, og det er en tur som normalt tar fire timer. Han skulle derfor ha vært tilbake ved 15-16-tiden, sier Oseid.

Båten mannen hentet var en 21 fot stor Viking plastbåt. Båten lå i Børsa småbåthavn, og politiet fikk rede på at båten var hentet.

Men mannen hadde ikke med seg mobil, derfor var det ikke mulig å få tak i han underveis.

Fikk hjelp

Det var like før klokken ni politiet fikk melding om at mannen var kommet seg i land på Frosta i Nord-Trøndelag. Mannen hadde tatt kontakt med en forbipasserende, som hjalp han til et overnattingssted.

- Mannen er i god form, så her ble det en lykkelig slutt, sier Oseid.

Mannen skal nå overnatte på Frosta, før han gjør et nytt forsøk på å komme seg hjem til Fillan onsdag.

Leteaksjon

Det var Hovedredningssentralen som ledet leteaksjonen til sjøs, og de sendte ut en redningsskøyte fra Fillan for å lete etter båten. I tillegg deltok et Sea King- helikopter i søket.

Mannen hadde overfor familien skissert reiseruten han skulle ta: Fra Børsa til Flakk, deretter til Agdenes, så Leksa og til slutt Fillan på Hitra.