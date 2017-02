«Radioaktiv» grønn vogn ruller rundt i Trøndelag med hjelp til deg

Saken oppdateres.

- Det er et underlig styr, denne DAB-en, sier Asbjørn Skjellum.

Han besøkte den lett gjenkjennelige radiovogna som huser folk som er på norgesturné for å møte lyttere og gi svar på spørsmål om DAB og digital radio.

På Melhus var det godt besøkt. Hovedsakelig godt voksne menn stakk innom for å få vite mer om DAB.

Blide Sigurd er med

- Det har vært masse bilister. Og masse menn. Det er kanskje mannfolkene som tar denne tørnen, slik de ofte tar bilvasken. Det er mange hyggelige folk som vil vite mer om DAB og hvordan de skal få stilt inn radioen riktig, sier Sigurd Sollien som er ansiktet utad for gjengen i den grønne radiovogna.

Finner svar

I den sitter folk som har tips til bil, råd om antenner og antennemontering, spørsmål om nettradio eller oppgradering av antikvariske radioer. De kan svare på det meste, men også sende deg til riktig adresse dersom de selv ikke har et konkret svar. Som for eksempel bilføreren som kom innom med et problem: Han hadde en DAB-radio i bilen som fungerte fint så lenge det ble spilt musikk. Da radioverten kom inn og pratet, ble det hakking på radioen. Han ble sendt videre til firmaet han kjøpte bilen hos, da det på Melhustorget ble konkludert med at det var en fabrikasjonsfeil på radioen.

- Adapter ofte en løsning

- Vi får mange spørsmål om dekning. For folk som kjører bil er det god dekning, men de har som oftest trøbbel med antennen. Den må monteres riktig. Vi hjelper de rent fysisk på stedet hvis vi har kapasitet til det. Hvis ikke forteller vi dem hva de må gjøre for å sette opp antennen riktig. Mange lurer også på om hva de kan gjøre med de gamle radioene sine. Der er adapter løsningen, sier Tommy Gaustad som er en del av gjengen i radiovogna. Han representerer Digitalradioer Norge AS, som er eid av NRK og P4-gruppen og driver nettstedet radio.no.

Vogna har vært på veien siden 23. oktober – og skal landet rundt i forbindelse med overgangen til digital radio. Turneen startet i Å i Lofoten. Onsdag var den på Melhus og på Sluppen i Trondheim. Torsdag ruller den via Støren til Røros. Fredag går turen til Klæbu, mens den mandag vil bli å finne på Orkanger.

- Vi fikk en DAB-radio av sønnen vår. Da kona ser litt dårlig var det vanskelig for henne å se displayet. Jeg fikk råd om et adapter som kunne være til hjelp og tror vi kan få til en bra løsning, sier Asbjørn Skjellum.

Radio på hytta

Et ektepar er også innom samtidig. Solveig Guldal Roksvaag og Per Arne Roksvaag har problemer med å få inn DAB på hytta som ligger i Vika ved Aursund. De får vite at de enten må kjøpe en utendørs antenne, men at de bør vente da det er planer om en ny sender i det området som vil løse problemet.

En annen er oppgitt over hele DAB-greia da han han radio i to traktorer, to biler, to i huset og to i uthuset. Han ser for seg en kostbar affære med å bytet alle disse.

Problemer i store biler

Jentene Malin Haaheim Meistad og Hanna Gabrielsen stikker også innom vogna, uten at de har opplevd problemer med DAB-radio.

- Det fungerer fint i bilen vår, men vi må innom og se hva som skjer her, sier de to.

Taxisjåfør Arthur Dragvoll kjører i Melhus-området hver arbeidsdag. Han opplever at radiosignalet faller ut av og til – også på E6. Det skal ikke skje. Han får en forklaring på at den store maxitaxien hans kan være årsaken.

- Vi fant ikke helt konkret ut hva det var, men det er jo mye utstyr i bilen her, og bilen i seg selv er så stor at det kan hende jeg må ha en annen antenne enn den som er klistret på innsiden av frontruta, sier Dragvoll som ellers er veldig fornøyd med sin DAB-radio.