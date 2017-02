Elleve okser og én sjåfør endte i grøfta

Saken oppdateres.

Det ble ingen skader på verken sjåføren eller de 11 oksene som var med i bilen. Det var lav hastighet på kjøretøyet da uhellet inntraff, ifølge daglig leder Kjell Ove Oftedal i Røros slakteri.

Det ble drevet bilberging til nærmere midnatt tirsdag kveld, ifølge Arbeidets rett .

- Når det gjelder dyrene ble de kontrollert umiddelbart etter uhellet og de ble også kontrollert av Mattilsynet tirsdag kveld, og allmentilstanden til dyrene ble vurdert som god. Når uhellet først var ute er vi glade for at alt gikk bra med sjåfør og dyr, og vi takker for god hjelp på omlessing av dyra, sier Oftedal.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter