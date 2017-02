Politiet tok bilbatteriet - likevel fant mannen en måte å kjøre på

Saken oppdateres.

Natt til onsdag stoppet politiet i Orkdal en mann de har vært i kontakt med tidligere. Mannen kjørte bil, problemet er bare at han ikke har gyldig førerkort.

Politiet har også tidligere stanset mannen for den samme forseelsen.

- Han har blitt tatt for det samme tidligere, men med en annen bil, sier etterforskningsleder Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Han erkjenner forholdene han blir tatt for, men fortsetter å kjøre ulovlig, skriver Avisa Sør-Trøndelag , som omtalte saken først. Politiet ble lei da de stanset mannen igjen denne uka.

- Vi har stoppet han to ganger i samme bil med få dagers mellomrom. Først beslagla vi bilbatteriet, men så må han ha skaffet seg et nytt. Når vi stanset han på nytt nå, tok vi en annen bildel, slik at han ikke får kjøre, sier Fagerholt.