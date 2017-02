Vil samle Fosen etter 2020

Saken oppdateres.

Av hensyn til de pågående prosessene mellom Rissa og Leksvik bør det vurderes ikrafttreden av storkommunen noe senere enn 2020, heter det i Fylkesmannens tilråding.

I utgangspunktet støtter fylkesmann Brit Skjelbred de vedtakene som kommunene selv har gjort, men:

- Fylkesmannen ser at summen av vedtakene ikke gir noe entydig resultat, heter det i dokumentet.

Fylkesmannens primære tilråding blir derfor at det fattes nasjonalt vedtak våren 2017 om at Fosen blir én kommune etter 1. januar 2020.

Hva kan du egentlig om kommunesammenslåing i Trøndelag? Test kunnskapene dine her.

Kan finnes mellomløsninger

Fylkesmannens subsidiære tilråding er at ingen mellomløsninger bør medføre at Ørland og Roan blir stående alene.

- Dersom en mellomløsning skal velges, mener Fylkesmannen at det må være den løsningen som gir de beste betingelsene for å styrke samlet vekstkraft og gjennomføring av nasjonale oppdrag på Fosen, som underbygger og videreutvikler integrasjonen i ett bo- og arbeidsmarked og som peker best framover mot én Fosen-kommune, heter det.

Følgende kommentarer knyttes til de subsidiære løsningene:

Både Ørland/Bjugn og Åfjord/Roan samt et alternativ med fire kommuner samlet (Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan) kan være gode alternativer.

Det første alternativet - med to pluss to kommuner - er mest gjennomarbeidet, med et bredt kunnskapsgrunnlag i bunnen, gjennomført innbyggerinvolvering og folkeavstemninger.

Alternativet med fire kommuner samlet er mindre gjennomarbeidet og trenger en utredningsfase.

Dermed blir ikke tirsdagens vedtak fra Åfjord om at de vil slå seg sammen med Roan og Bjugn nevnt som et godt alternativ.

Fornøyde på Ørlandet

På Ørlandet er Høyre-ordføreren fornøyd:

- Vi er enige om én Fosen-kommune på sikt er riktig, men 2020 er for tidlig, jeg ser mer for meg 2025. Fylkesmannen ser også at 2020 kan bli for tidlig, og det er vi glade for, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold (H).

- Hva med den subsidiære løsningen?

- Jeg er hundre prosent enig med Fylkesmannen i at Ørland og Bjugn er det mest naturlige alternativet. Jeg legger også merke til at hun ikke anbefaler Åfjord og Bjugn samlet. Det virker som om hun ser på dette som et mer fremmed alternativ. Jeg synes det er fornuftig at man ser at Ørland/Bjugn og Åfjord/Roan er mer gjennomarbeidet enn et firekommunersalternativ, sier Myrvold.

Åfjord bare halvfornøyd

I Åfjord er ordføreren fornøyd med den primære tilrådningen:

- Det er noe vi har ønsket oss hele veien og noe det er flertall for, selv om vi ønsker det noe senere enn 2020, sier ordfører Vibeke Stjern i Åfjord kommune.

- Hva med det subsidiære?

- Vårt vedtak fra i går blir ikke nevnt i det hele tatt. Jeg blir litt sliten av sånt. Fylkesmannen vet at vi har jobbet med dette i et halvt år. Jeg synes de eventuelt burde vært mye mer tydelig og ærlige med oss og sagt at dette er noe vi kan glemme, hvis de altså mener det, sier Stjern, og viser med et til gårsdagens vedtak i Åfjord om et samlet Åfjord, Roan og Bjugn .