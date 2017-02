Mann skadd - mistanke om vådeskudd

Saken oppdateres.

- Vi kan ikke utelukke det. Skadene mannen har pådratt seg kan tyde på det, men vi er ikke sikker. Det er ingen vitner eller funn av noe på stedet som til nå gir oss klarhet i hva som kan ha skjedd, sier operasjonsleder Ebbe Kimo til adressa.no.

Dar var like etter klokka 18.00 torsdag kveld at en mann ringte AMK-sentralen og fortalte at han var skadd ute i terrenget på Rognes.

- Mannen tok seg selv ned fra stedet han var på, og da han kom hjem ringte han sykehuset. Han ble fraktet inn til St. Olav og der fant legene skader som kan tyde på at det er snakk om et vådeskudd. Derfor har politiet sendt en patrulje til stedet for å forsøke å finne ut hva som kan ha skjedd. Det er snakk om et område der det ikke ferdes mye folk, og på dette tidspunket er vi ikke sikker på om dette er et vådeskudd eller ikke. Mannen har skader som kan tyde på det, men vi er ikke sikker, sier Kimo.

Ifølge operasjonsleder er ikke mannen alvorlig skadet, og han har vært ved bevissthet hele tiden. Politiet er på stedet for å forsøke å bringe klarthet i hva som kan ha skjedd.