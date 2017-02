Saken oppdateres.

Politiet og Statens vegvesen gjennomførte en kontroll på Røros onsdag. Det skriver Nea radio . 755 kjøretøy ble kontrollert og fire av disse ble avskiltet. Det ble skrevet fem forenklede forelegg for mobilbrukk, seks gebyr for manglende belte, ett gebyr for manglende dokumenter og to skriftlige mangellapper for tekniske mangler på kjøretøy

