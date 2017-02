Saken oppdateres.

En ambulanse har fraktet en traktorfører til legevakt etter et trafikkuhell i Ørland fredag. Politiet meldte om hendelsen like før klokken 17.

Ifølge meldingen har vedkommende pådratt seg lettere skader.

Traktoren skal ha veltet sør for flystripen på Ørland, i retning Garten. Politiet melder at traktoren fortsatt ligger delvis i veibanen og at det lekker diesel fra den.