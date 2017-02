Her kan du gå på ski i helga

Saken oppdateres.

Bymarka og Granåsen i Trondheim, Meråker, Selbuskogen, Jervskogen og Oppdal er noen av områdene hvor du kan finne vinter, snø og skiføre i helga.

- Jeg har nettopp kommet inn fra en skitur i Bymarka. Det var gnistrende skiføre og flotte forhold, skryter Line Selnes i Trondhjems skiklub.

Fredag ettermiddag er hun travelt opptatt med å forberede årets Markatrim, og rundt 400 spreke løpere er ventet i Bymarka til turrennet på lørdag. Men det er plass også til dem som ønsker å gå uten startnummer på brystet.

- Markatrimmen starter klokka ti, og da vil det nok være ganske tett i løypa. Men vi regner med det begynner å roe seg litt i 12-tida, sier Selnes.

Skileiken er åpen

En 12 kilometer lang trasé er preparert til turrennet, og her er det anledning også for andre å lange ut når løperne er kommet i mål. Selnes anbefaler de som ønsker seg en skitur i helga, å ta turen til øvre Fjellseter eller Henriksåsen.

- For småbarnsfamilier vil jeg anbefale Gråkallen skileik. Der er det nypreparert og fine forhold, sier Selnes.

Hun sier at det er kommet et tynt lag med nysnø i marka, slik at det er fint mulig å gå på ski også utenfor løypenettet. Men det er i øvre deler av Bymarka det er nok snø til å gå på ski.

Det er også ferske skispor i Granåsen.

For dem som ønsker å kjøre alpint i trondheimsområdet, så lover Vassfjellet fine forhold i bakken. Her er det imidlertid for lite snø til at fjellheisen kjøres, ifølge hjemmesiden.

Verdensmesterføre

På Skisporet.no kan du sjekke om det er nypreparerte skiløyper i ditt område. Her er snørapporter fra noen steder i fylket:

Meråker: Hele anlegget i Meråker alpinsenter er åpent, og i tillegg er det rundt fem mil med langrennsløyper ut fra alpinanlegget.

- I helga vil jeg absolutt anbefale folk å komme seg ut og nyte godværet. Vi kan knapt få det bedre. I helga blir det påskevær, sier Arne Magnus Størseth, driftssjef ved Meråker alpinsenter.

Han sier at de fikk 12 cm. nysnø i anlegget mandag, og det førte til strålende forhold i bakken.

Selbuskogen: Med både kunstsnø og naturlig snø kan Selbuskogen by på nærmere ti mil med oppkjørte langrennsløyper. - Vi har veldig fine forhold, og folk kommer hit for å trene fra hele Trøndelag, forteller Karin Galåen, styreleder i Skiforeningen Selbuskogen. Hun sier at det også er kjørt skiløype vestover fra Selbuskogen til Vardebu, og i Øverbygda.

- Det er bare å søke opp Selbuskogen på skisporet.no, så finner du løypene, sier Galåen.

Jervskogen skisenter, Malvik: Tidlig i uka var det blankis i anlegget, men etter et lite snøfall ble det mulig å trylle frem litt skiføre igjen. - Vi har et løypenett i lysløypa på rundt seks kilometer hvor det såvidt er skiføre. Vi har kjørt med rulle, slik at det er fint å skøyte. Det er dessverre ikke nok snø til at vi kan legge spor, men det er greie forhold, sier Tor Helge Hansen, nestleder i langrennsavdelingen i Hommelvik idrettslag.

Røros: - Vi har hatt fantastiske forhold siden først på november. Nå i helga er det bedre enn noensinne. Det er fint å gå på ski både i oppkjørte løyper, og utenfor, sier Knut Brathagen, leder i Røros tur- og løypeforening.

Han rapporterer om fire minusgrader på fredag ettermiddag, og kan love ihvertfall ti mil med langsrennsløyper med utgangspunkt i Røros sentrum.

Oppdal: Skisenteret lover sol og flotte forhold i bakken etter at de har fylt på med kunstsnø. Både Stølen, Ådalen, Vangslia og Hovden er i drift. For de som vil gå på langrennsski, er det også mange muligheter. Løypekjører Arnt Erik Dale lover verdensmesterføre i helga.

- Det er drømmeforhold og lett å få både god gli og godt feste, sier Dale som kan love nypreparerte skiløyper både ved Skarvatnet, i Gjevilvassdalen, Grøtsetra, Langtjønna og på Nerskogen.

Og hvis du skulle være i tvil om hvordan været blir i helgen, så er det bare en ting å si: Sol!