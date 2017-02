Politiet dropper siktelse etter skudd-episode på Rognes

Saken oppdateres.

Politiførstebetjent Arve Vagnild ved Sentrum politistasjon opplyser lørdag formiddag at en person som var siktet etter skyteepisoden torsdag kveld, ikke lenger har status som siktet.

Vedkommende var siktet for grov kroppsskade ved bruk av ukjent skytevåpen .

- Vedkommende er ikke lenger siktet. Det er ingenting som tyder på at det har skjedd noe straffbart, sier Vagnhild.

Politiet opplyser lørdag morgen at at den tidligere siktede personen, som er i 30-årene, ble løslatt fra arresten fredag klokka 18.25.

- Mulig vådeskudd

Politiet etterforsket i begynnelsen hendelsen som et mulig vådeskudd.

Det var like etter klokka 18.00 torsdag kveld at en mann i 30-årene ringte AMK-sentralen, og fortalte at han var skadd ute i terrenget på Rognes. Politiet opplyste at mannen kunne være truffet av et vådeskudd.

- Det går bra med ham og han er ikke livstruende skadd, sier Vagnild.

Den skadde er ikke lenger på sykehuset.

En jevnaldrende person ble pågrepet etter at politiet fikk opplysninger om vedkommende.

- Nektet straffskyld

Forsvareren til personen i 30-årene som ble pågrepet og var siktet for grov kroppsskade ved bruk av ukjent skytevåpen i Rognes, opplyste til Adresseavisen fredag at hans klient nekter straffskyld.

- Klienten forstår ikke hvorfor det er tatt ut siktelse, skriver siktedes forsvarer, advokat Kolbjørn Lium i en tekstmelding til Adresseavisen.

