Trøndelags beste journalistikk er kåret

« Klasse 10C »-prosjektet til Adresseavisen ble hedret med to av åtte priser under den trønderske journalistkonferansen på lørdag.

«Juryen er spesielt imponert over lagarbeidet på tvers av avdelinger, både når det gjelder det journalistiske innholdet og tekniske løsninger», heter det i begrunnelsen.

Adresseavisens journalister og fotografer flyttet inn til tiende trinn på Charlottenlund ungdomsskole i en uke i oktober. Gjennom uken kunne leserne følge elevenes hverdag via artikler, video, live-senter og Snapchat.

Avisen ble hedret med både hovedprisen og prisen for featurejournalistikk for prosjektet.

- Helt unikt

Journalist Norunn Bergesen forteller at prosjekt «Klasse 10C» ikke ville vært mulig uten tilliten fra skolen.

- Vi fikk vist frem norsk skole anno 2016 på en helt unik måte. Vi er helt prisgitt at skolen inviterte oss inn og at vi fikk lov til å sitte på bakerste benk i klasserommet, sier hun.

Videre påpeker hun at dette har vært et stort, tverrfaglig prosjekt i redaksjonen etter en idé fra journalist Grethe Holstad.

- Det var kjempegøy. Først og fremst fordi vi fikk formidle journalistikk som omhandler en gruppe vi ikke alltid treffer til vanlig, sier Bergesen.

Høy kvalitet

Juryleder Sveinung Uddu Ystad sier de var spente på om nivået på konkurransen ville bli påvirket av nedgangen i bransjen.

- Men kvaliteten på det som er levert er veldig bra. Vi har gått mange runder for å finne vinnerne, sier han.

Ystad forteller at juryen til slutt ble enige om hvem som skulle bli hedret med de ulike prisene.

- Vi har prøvd å se etter dem som tenker nytt, samtidig som de behersker det journalistiske håndverket, sier han.

Stolt sjefredaktør

Adresseavisen ble i år tildelt fire av åtte priser på Hellkonferansen. Sjefredaktør Tor Olav Mørseth er svært fornøyd etter utdelingen.

- Jeg er utrolig stolt over at vi kan markere oss så tydelig, særlig når jeg ser bredden i prisene. Vi blir premiert for internasjonal hendelsesjournalistikk og vi blir premiert for nyskapende journalistikk, sier han.

I tillegg trekker han frem Mari By Rise og Lajla Ellingsen som fikk årets hederspris.

- Den henger høyt, og jeg kan ikke tenke meg noen som fortjener den mer.

Dette er alle prisene

Lokaljournalistikk: « Den hemmelige millionavtalen ». Alexander Killingberg, Skjalg Ledang, Knut Inge Blix Furuseth / Fosna-Folket.

«I konkurranse med andre nyhetsmedier har vinneren markert seg som en viktig stemme, og vist at lokalpressen kan konkurrere på nivå med større presseorganer når de først bestemmer seg», begrunner juryen.

Bildejournalistikk: « Håp i havet ». Therese Alice Sanne / VG

Juryen kaller det et «viktig samtidsdokument fra trøndersk kystkultur». Sanne dokumenterte dagliglivet til innbyggerne på Sørburøy i Frøya kommune. «Dette er visuell historiefortelling på høyt nivå», heter det i begrunnelsen.

Hendelsesjournalistikk: « Terrorangrepene i Brussel ». Nyhets- og fotoredaksjonen, Adresseavisen.

«Juryen er imponert over bruken av digitale virkemidler i sakene og avanserte søk i sosiale medier», heter det i begrunnelsen.

Nyhetsjournalistikk: « Kataloghaiene ». Sophie Bergersen, Chris Ronald Hermansen, Peter Breivik, Øyvind Hermstad og Tom Rune Orset / TV2.

Juryen mener journalistikken er av høy klasse og hedrer særlig lokalkontoret til TV2 for «omfattende graving og kreativ bruk av nye dataverktøy».

Featurejournalistikk: « Klasse 10C ». Grete Holstad, Norunn Bergesen, Rune Petter Ness, Espen Bakken, Jonas Nilson, Glen Musk, Frank Lervik, Ingrid Meisingset, Marit Bardal og Hilde Skjesol / Adresseavisen

Hederlig omtale: « Psykisk helse hos eldre ». Håvard Karlsen, Karoline Paulsen Årrestad og Sigurd Steinum / Norgesglasset NRK P1.

«Prosjektet viser hvilken styrke radioformatet har til å formidle viktig og konstruktiv journalistikk til et bredt publikum om temaer som berører mange», mener juryen.

Hovedpris: « Klasse 10C ». Grete Holstad, Norunn Bergesen, Rune Petter Ness, Espen Bakken, Jonas Nilson, Glen Musk, Frank Lervik, Ingrid Meisingset, Marit Bardal og Hilde Skjesol / Adresseavisen

Hederspris: Mari By Rise og Lajla Ellingsen i Adresseavisen.

«Årets vinnere av hedersprisen har markert seg med avslørende og vesentlig journalistikk i en årrekke, nå sist med serien 'Gulltomtene' », skriver juryen. De beskriver Ellingsen og Rise som «to makeløst dyktige journalister som gjennom sitt arbeid ivaretar en helt sentral samfunnsoppgave, og som kolleger i hele Norge har mye å lære av både når det gjelder metode og pågangsmot.»

