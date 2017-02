Kjørte båt i fylla med over to i promille - på kaia ventet politiet

Saken oppdateres.

I forrige uke møtte den 25 år gamle promilleføreren i Sør-Trøndelag tingrett og avga en uforbeholden tilståelse etter båtturen på Hitra med høypromille.

Det var natt til 12. juni i fjor mannen satte seg i en 19 fots båt med over 100 hestekrefter. Politiet fikk tips om promillekjøringen og rykket ut.

LES OGSÅ: La fra kai ved Solsiden – tatt med båtpromille

Fengselsstraff

- Han kjørte fra Knarrlagsund til Hestvika på Hitra. Vi tok imot båten da den kom til kai, sier lensmann Arild Solli ved Hitra og Frøya lensmannskontor.

Ifølge dommen mot mannen, tok turen omtrent en time og et kvarter. Selv om det var gode forhold samt at båtturen forløp uten uhell, mener retten at dette medførte et betydelig farepotensiale.

Det går videre frem av rettsavgjørelsen at mannen hadde mellom 2,14 og 2,28 i promille ca. én time etter kjøringen.

Retten har dømt 25-åringen til fengsel i 14 dager. Han får også en bot på 10 000 kroner, mister retten til å kjøre båtførerbevispliktig fritidsbåt i ett år og må ta ny båtførerprøve før han kan kjøre igjen.

LES OGSÅ: Mistenkt for båtpromille

LES OGSÅ: Tre personer tatt med båtpromille

LES OGSÅ: Politiet setter i verk hastetiltak

Lang liggetid

Mannens uforbeholdne tilståelse er formildende for straffen - i tillegg til at saken har hatt en fem måneders lang liggetid hos politiet.

25-åringen vedtok dommen på stedet.