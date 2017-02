Mann pågrepet etter drapet på Ler

Saken oppdateres.

«Det er en relasjon mellom denne mannen, mannen i 20-årene som er siktet i samme sak og avdøde, men vi kan ikke si noe mer om hvilken relasjon dette er », skriver politiet i en pressemelding søndag formiddag.

Fredag kveld ble altså en mann pågrepet og siktet i forbindelse med drapet. I tillegg har politiet tidligere pågrepet en mann i 20-årene.

En tredje mann ble pågrepet torsdag 26. januar , men ble løslatt etter avhør.

38-åring død

Det var onsdag i forrige uke klokken 12.58 politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus . En 38-åring ble deretter erklært død på stedet. Samme ettermiddag innkalte lensmannen i Melhus til pressekonferanse , og opplyste at de karakteriserte dødsfallet som mistenkelig.

Advokat Tore Angen er oppnevnt som forsvarer for mannen som ble pågrepet fredag. Det er foreløpig uvisst om mannen skal fremstilles for fengsling, melder politiet.

Nekter straffskyld

Advokat Angen har kun hatt et kort møte med sin klient når han snakker med Adresseavisen i 10-tiden søndag.

- Det jeg kan si foreløpig er at han ikke erkjenner straffskyld, sier advokaten.

«Siktede er i dag fremstilt for lege og det skal, etter planen, gjennomføres avhør i dag », heter det i pressemeldingen fra politiet. Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 275, for drap eller medvirkning til drap.

Mannen i 20-årene som tidligere ble siktet nekter også straffskyld. Det opplyste hans advokat Arve Opdahl til Adresseavisen 28. januar.

- Han nekter straffskyld, og synes det er en ekstra belastning å være pågrepet etter å ha mistet en god venn, sier forsvareren.

Den siktede i 20-årene ble 28. januar varetektsfengslet i to uker med full isolasjon.

- Påført vold

Ifølge politiet er det fortsatt for tidlig å si hva som skal ha skjedd på åstedet, men avdøde skal ha blitt utsatt for vold. Det skrev politiet i en pressemelding i forrige uke: «Politiet har nå fått den foreløpige obduksjonsrapporten, og den viser at avdøde ble påført vold ».

- Av hensyn til etterforskningen er det vanskelig å gi mer detaljer, så jeg kan ikke gå inn på hva volden består i, uttalte politiadvokat Jørgen Aunet i forrige uke .

«Etterforskningen fortsetter med fullt trykk og det skal gjennomføres tekniske undersøkelser og taktisk etterforskning for å finne ut mer om de siktedes eventuelle rolle i drapet », melder politiet på søndag.

