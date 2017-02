Navn frigitt etter dødsulykke i Osen

Saken oppdateres.

Det var Mats Brønner (26), bosatt i Trondheim, men med familie og slekt i Osen, som døde i utforkjøringen på fylkesvei 715 .

Det opplyser lensmann i Bjørnør, Tor Flasnes, til Adresseavisen mandag formiddag.

- Navnet blir frigitt i samsvar med pårørende, sier han.

- Kom kjørende fra Osen

Mannen kjørte ut i en sving og havnet inn i bergveggen i nærheten av Nordmelandsfossen.

- Vi vet ikke årsaken til ulykken ennå, men det skjedde like i nærheten av fossen. Det kan ha lagt seg et tynt islag over veien, sier Flasnes.

Bilen gikk inn i bergveggen på venstre side av veien. Brønner kom kjørende fra Osen og nordover mot Namsos da ulykken inntraff tidlig søndag morgen.

- Ingen vitner

Politiet fikk melding om ulykken via AMK-sentralen klokken 07.05 søndag.

- Det var ingen vitner til selve hendelsen, forklarer lensmannen.

Operasjonsleder Dag Hjulstad i Trøndelag politidistrikt sa tidlig at det var snakk om en alvorlig ulykke. Klokken 08.41 bekreftet politiet at en mann hadde omkommet på stedet.

Det vil bli gjennomført obduksjon av avdøde, og saken vil bli etterforsket. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen og politiets krimtekniker var på stedet for å gjøre undersøkelser. Bilen ble tauet til en av trafikkstasjonene til Statens vegvesen for tekniske undersøkelser.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .