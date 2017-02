Voldtektstiltalt mann pågrepet i Spania

Saken oppdateres.

Mannen er tiltalt for voldtekt av ei jente under 14 år, skriver Fosna-Folket. Han ble pågrepet i Spania fredag kveld, opplyser førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til avisen.

Den tiltalte mannen har tidligere nektet for at han hadde et seksuelt forhold til jenta.

Saken har vært berammet i Fosen tingrett tre ganger, uten at den tiltalte mannen har møtt opp. Soknes opplyser til Fosna-Folket at de håper å få gjennomført utleveringen innen kort tid, slik at rettssaken kan berammes på nytt.