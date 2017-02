- Han hadde åpenbart ingen planer om å betale

Saken oppdateres.

Med hodet skjult i en blå hettegenser fylte en ukjent mann opp tanken på en sølvgrå stasjonsvogn hos YX i Buvika mandag kveld. Mannen stakk fra stedet uten å betale.

- Dette var en proff

Bilens registreringsnummer var fjernet både foran og bak.

- Vi oppdaget tyveriet ganske raskt etter at han forsvant. Da jeg så på overvåkningsbildene like etterpå var det ganske tydelig at han aldri hadde tenkt å betale. Nummerskiltene var, slik jeg oppfattet det, fjernet. Dette var en proff, sier stasjonssjef Pål Kummeneje.

Skjer sjelden

Han er opprørt over at det finnes så frekke folk, men samtidig glad for at dette er noe de sjelden opplever.

- Vi har kanskje to til fire av denne typen opplagte drivstofftyveri i løpet av ett år. Vi opplever ukentlig at enkelte glemmer å betale, men da finner vi dem som regel ganske raskt, og de får gjort opp for seg. Denne mannen tror jeg ikke blir så lett å finne, sier Kummeneje.

La ut bilder på Facebook

Saken er politianmeldt, og bensinstasjonen har også lagt ut bilder av bensintyveriet på sin Facebookside. Ifølge bensinstasjondriveren har over 60 000 personer sett bildene på Facebook.

- Vi valgte å gjøre det i dette tilfellet hvor det er så tydelig at personen er en profesjonell tyv. Jeg er usikker på om det er lov, men jeg tror ikke noen vil reagere negativt på det. Vi legger selvfølgelig aldri ut bilder av folk som bare har glemt å betale, forsikrer Kummeneje.

Så langt har de ikke fått noen tips i saken. Eventuelle tips kan gis til politiet på telefon 02800.

Etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor var onsdag ikke tilgjengelig for å kommentere saken.