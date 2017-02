Tror tyven kom tilbake om natten og stjal bilen fra garasjen

Saken oppdateres.

- Nå i ettertid ser jeg en sammenheng, men jeg tenkte ikke slik i går, forteller Erik Østmo på Lundåsen utenfor Trondheim.

Onsdag morgen skulle han ut for å lete etter nøkkelen fordi han tenkte at han kunne ha mistet den da han var på tur med hunden tirsdag. Da han kom ut var garasjeporten åpen og den ett år gamle Volkswagen Golf Alltrack borte.

- Guffent

- Jeg blir så sint. At folk kan gjøre sånt. Og det er guffent å vite at det antagelig har vært folk inne i huset vårt, mens kona var hjemme, sier Østmo.

Både han og kona Wenche er pensjonister. De forteller at stemningen på Lundåsen er både oppgitt og spent etter at det er meldt om flere innbrudd eller forsøk på å ta seg inn i hus i området den siste tiden. Blant annet skal noen ha forsøkt å ta seg inn i et hus ved å knuse et vindu i Nordmyrveien. Det ble oppdaget, og vedkommende som antagelig var på tur inn i huset forsvant fra stedet.

Fotspor i snøen

Erik Østmo så også at døra bak på siden av garasjen sto på gløtt i går.

- Jeg trodde kona hadde vært inne i garasjen mens jeg var ute og luftet bikkja, sier Østmo. Onsdag morgen sto døra igjen på gløtt og det var fotspor i snøen langs garasjen, sier Østmo.

Østmo har endt opp med følgende forklaring på bilforsvinningen:

En eller flere personer har gått inn i huset mens kona var hjemme. De fant bilnøklene i nøkkelskapet som henger like innenfor døra og tok dem med seg. De har vært inne i garasjen og sett bilen mellom klokken elleve og tolv tirsdag formiddag. Deretter har tyven/tyvene kommet tilbake en gang mellom 22.30 - da Østmo sist var ute i garasjen - og klokken åtte da ekteparet sto opp.

- Jeg tipper bilen ble stjålet en gang mellom klokken ett og tre natt til onsdag. Da lå vi oppe i andre etasje i huset og sov, sier Østmo.

Ute av landet?

Han har meldt saken til politiet og vært i kontakt med forsikringsselskapet sitt.

- Jeg forstår det slik at de mener bilen er tapt, og at den sannsynligvis er ute av landet allerede, sier Østmo.

Bilen, som er hvit med svart skiboks på taket, har en nypris på rundt 480 000 kroner.

Har to anmeldelser

Etterforskningsleder Geir Bakkhaug ved Heimdal politistasjon sier de stadig vekk har anmeldelser på biltyveri, men at han ikke kan konkludere med at det pågår et raid i Heimdals-området nå.

- Vi har fått melding om et innbrudd på Lundåsen natt til tirsdag og nå dette biltyveriet. Dersom det er flere tilfeller av tyveri, innbrudd eller forsøk på innbrudd må folk melde fra om det, sier Bakkhaug.

Han sier at bilen til Østmo like gjerne kan dukke opp i løpet av noen dager som at den kan være kjørt ut av landet eller strippet for deler et eller annet sted.

Rådet fra politimannen er klart: Lås dørene til hus og garasjer. Ikke la verdifulle ting stå synlig fra vinduene dersom du er borte.

- Det er opp til folk selv å tenke litt smart og sette bort ting som kan gjøre det mer attraktivt for tyver å begå innbrudd, sier Bakkhaug.