Ikke venterom på ny ferjekai på Rørvik

Saken oppdateres.

I forbindelse med en oppgradering av ferjeleiet på Rørvik skal servicebygget som står der i dag rives. Bygget skal erstattes av et nytt toalettbygg, ifølge reguleringsplanen som ligger ute til høring , skriver Fosna-folket.

En leser har spurt Fosna-folket om det ikke blir venterom på Rørvik i fremtiden.

Statens vegvesen skriver følgende i en epost til avisen.

- Det er ikke tenkt bygget oppholdsrom. Men det skal bygges et slags leskur i tilknytning til toalettbygget sånn at folk kan vente i le for vær og vind, sier kontaktperson Christian Hohl i Statens vegvesen i eposten.

Frist for å komme med innspill til høringen er satt til 24. februar.