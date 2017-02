Har gjennomført rundt 100 vitneavhør etter Ler-drapet

Saken oppdateres.

Det er nå vel to uker siden drapet på Ler, og etterforskningen fortsetter for fullt.

- Det er til nå gjennomført rundt 100 vitneavhør, sier politiadvokat Jørgen Aunet ved Trøndelag politidistrikt.

Fortsatt er Kripos involvert i etterforskningen og bistår både taktisk og teknisk.

Nekter skyld

Tingretten besluttet fredag ettermiddag å forlenge varetektsperioden for den drapssiktede 26-åringen med fire uker. Nettopp tekniske funn i saken fikk betydning for avgjørelsen, som var i tråd med politiadvokat Aunets begjæring.

- Min klient nektet straffskyld og anket kjennelsen på stedet. Han er skuffet over rettens avgjørelse, sier 26-åringens forsvarer, Arve Opdahl.

Skjellig grunn til mistanke

Tingrettsdommer Eirik Lereim mener det er skjellig grunn til å mistenke Melhus-mannen for drap, og legger i den forbindelse vekt på obduksjonsrapporten samt opplysninger om tekniske funn, som har kommet til etter sist fengslingsmøte.

Der tingretten for to uker siden konkluderte med at mistankegrunnlaget ikke var særlig sterkt , skriver Lereim i kjennelsen sin at opplysningene «kan etter rettens syn sies å styrke mistankegrunnlaget» mot 26-åringen sammenlignet med fengslingsmøtet 28. januar.

Fikk én uke i isolasjon

Til dette har forsvarer Opdahl følgende kommentar:

- Det er overraskende at retten synes mistanken er styrket, og jeg synes ikke dommeren skriver klart i kjennelsen hva han mener med dette. Dette vil bli et tema når jeg begrunner anken til Frostating lagmannsrett, sier Opdahl.

- Har politiet noen tekniske bevis mot din klient?

- Det har kommet noen analyseresultat fra Oslo universitetssykehus, men detaljene kan jeg ikke gå inn på, svarer Opdahl.

- Men er det disse resultatene retten legger vekt på i forbindelse med videre fengsling?

- I så fall leser retten disse dokumentene på en annen måte enn meg, sier forsvareren, som mener at politiet burde ha avklart mer rundt hans klient i de to ukene etterforskningen har pågått.

Retten begrunner fengslingen med bevisforspillelsesfare. Dommeren mener konkret at det er en fare for at siktede på frifot vil kunne påvirke bevisene i saken gjennom fjerning av gjenstander, eller ved å ha samtaler med vitner i saken.

Påtalemyndigheten ønsket at 26-åringen i de første to ukene av varetektsperioden skulle sitte fengslet i full isolasjon, men fikk bare rettens medhold i én. I tillegg har Lereim besluttet brev- og besøksforbud i hele perioden, samt gitt mannen forbud mot å lese aviser de neste to ukene.

Bekjente

Det var onsdag 25. januar klokken 12.58 at politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus . En 38-åring ble deretter erklært død på stedet. Samme ettermiddag innkalte lensmannen i Melhus til pressekonferanse , og opplyste at de karakteriserte dødsfallet som mistenkelig. Noen timer senere resulterte etterforskningen i den første pågripelsen i forbindelse med saken. 26-åringen ble arrestert og siktet for grov kroppsskade med døden til følge - en siktelse som altså ble skjerpet til forsettlig drap.

I tillegg til 26-åringen, er også en 43-åring fra Melhus siktet for drap eller medvirkning til drap og varetektsfengslet . I likhet med 26-åringen var denne siktede en nær bekjent av den drepte 38-åringen. Også en tredje mann har vært siktet for grov kroppsskade i forbindelse med drapssaken.

Skal vurdere varetekt for 43-åring

Under rettsmøtet fredag poengterte Opdahl at ingen av disse tre siktede er gjort ansvarlig som medvirker, og at dette svekker mistankegrunnlaget mot klienten, ifølge kjennelsen.

- Dere har tre siktede, mener dere at det har vært noen samhandling mellom disse personene?

- De to som sitter i varetekt er bekjente og vi driver og undersøker om det er en sammenheng mellom dem og selve drapshandlingen. Den siste mener vi ikke har noen tilknytning til de andre to, sier Aunet, som i tillegg opplyser at politiet ikke har funnet noe eventuelt motiv i saken.

Politiet vet fortsatt ikke sikkert når 38-åringen ble drept. Den siste observasjonen av offeret i live har politiet tidfestet til klokken 22.21 mandag 23. januar. Han ble funnet drept i boligen sin på Ler i Melhus påfølgende onsdag.

- Vi jobber med dette, og håper å komme nærmere et mer konkret tidspunkt, sier Aunet.

Varetektsperioden for den drapssiktede 43-åringen går ut på mandag. Aunet vil i løpet av helgen avgjøre om han vil begjære mannen fengslet i en ny periode.

43-åringen, som også nekter straffskyld, satt i nye avhør fredag.

- Etter å ha sittet i avhøret med min klient, kan jeg vanskelig se at vilkårene er til stede for fortsatt varetektsfengsling, sier mannens forsvarer, Tore Angen.