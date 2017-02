I natt må du se opp mot himmelen

Saken oppdateres.

Måneformørkelsen begynner 23.34 fredag og er ferdig 03.53 lørdag morgen. Formørkelsen er størst rundt klokken 01.45, og det er rundt den tiden det er best å få med seg fenomenet, skriver astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard i en pressemelding.

Dempet lys

Måneformørkelse skjer ved at fullmånen beveger seg inn i skyggen fra jorden og blir formørket. Denne gangen beveger månen seg i den ytre delen av skyggen, noe som gjør at det blir en minimåneformørkelse. Lyset fra månen blir også dempet under minimåneformørkelsen, skriver Ødegård i pressemeldingen.

Grønn komet

Det er ikke bare minimåneformørkelse du kan få med deg på nattehimmelen denne helga. Du kan også få med deg kometen 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, eller bare 45P, som den forkortes som. Kometen ser ut som en liten, grønn ball. Den er synlig i helga hvis man bruker en vanlig kikkert, skriver TV 2.