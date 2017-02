Saken oppdateres.

Politiet i Sør-Trøndelag meldte via Twitter klokken 17.08 at en bil har kjørt av veien E6 ved Ler. Bilen havnet ut på et jorde og skled deretter ned i en bekk.

- De tre personene kom seg ut av bilen på egenhånd. Mor og barn ble med ambulansen inn til St.Olavs for en sjekk, men ingen skal være alvorlig skadet, sier Arnt Harald Aaslund, operasjonsleder ved Sør-Trøndelag politidistrikt.