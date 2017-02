- Vi håper skiltene blir lest og respektert

Saken oppdateres.

Statens vegvesen har nå satt opp skilt med varsellys på begge sider av Stavåbrua på E6 sør for Berkåk. Håpet er at disse skal få tunge vogntog til å respektere kravet om minst 50 meters avstand til hverandre når de kjører over brua.

- Vi har nå to skilt på hver side av brua. Med blinklys på skiltene bør sjåførene legge merke til informasjonen. Kravet om økt avstand mellom kjøretøyene har så langt ikke blitt respektert av mange nok, sier Kristin Kråkenes i Statens vegvesen.

Brua raser ikke

Da Statens vegvesen ga tillatelse til at 60 tonns vogntog kunne få kjøre over brua var det en forutsetning at kjøretøyene holdt god avstand til hverandre. Dette for å unngå for stor slitasje på brua.

- Det er ingen fare for at brua ramler sammen, men den kan bli raskere utslitt om belastningen blir for stor. Det er det vi ønsker å unngå, sier Kråkenes.

Kan bli lysregulert

Det er lagt ned følere i asfalten som detekterer tunge kjøretøy. Når de nærmer seg vil lysene på skiltene begynne å blinke. Om dette tiltaket ikke hjelper kan det bli aktuelt med lysregulering av brua.

- Blinkende skilt og god varsling er trinn én. Om avstandskravet ikke blir overholdt vil det være aktuelt med lysregulering. Det håper vi å unngå da det sannsynligvis vil skape en del køer i perioder med stor trafikk, sier Kråkenes.

