Vil varetektsfengsle drapssiktet i nye fire uker

Saken oppdateres.

Politiadvokat Jøgen Aunet vil begjære den drapssiktede mannen fra Melhus fengslet i fire uker. To av dem i isolasjon. Det opplyser politiadvokaten i en pressemelding fredag. Påtalemyndigheten mener at mannen på frifot vil kunne forspille bevis. Det er begjært lukkede dører under fengslingsmøtet, som starter klokken 13.00 i Sør-Trøndelag tingrett.

- Min klient opprettholder sitt standpunkt og nekter fortsatt straffskyld, opplyste 26-åringens forsvarer Arve Opdahl til Adresseavisen torsdag .

Siste observasjon

Også under sist rettsmøte ville påtalemyndigheten ha mannen fengslet i fire uker, men tingretten mente at det ikke var grunnlag for å varetektsfengsle ham i mer enn to uker. Ifølge fengslingskjennelsen var ikke «mistankegrunnlaget (...) veldig sterkt slik saken står i dag, og det legges til grunn at politiet i toukersperioden som kommer vil kunne foreta en god del etterforskningsskritt som klargjør hendelsesforløpet».

Det var onsdag 25. januar klokken 12.58 at politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus . En mann i 30-årene ble deretter erklært død på stedet. Samme ettermiddag innkalte lensmannen i Melhus til pressekonferanse , og opplyste at de karakteriserte dødsfallet som mistenkelig. Noen timer senere resulterte etterforskningen i den første pågripelsen i forbindelse med saken. 26-åringen ble arrestert og siktet for grov kroppsskade med døden til følge - en siktelse som altså ble skjerpet til forsettlig drap.

Aunet opplyste torsdag at de fortsatt ikke vet sikkert når 38-åringen ble drept. Den siste observasjonen av offeret i live har politiet tidfestet til klokken 22.21 mandag 23. januar. Han ble funnet drept i boligen sin på Ler i Melhus påfølgende onsdag klokken 12.58.

To menn drapssiktet

I og med at 26-åringen var en venn av den drepte 38-åringen, så har han vært på besøk hos ham flere ganger - også før dødsfallet, har advokat Opdahl opplyst til Adresseavisen tidligere. Om klienten hans var i boligen i tidsrommet for dødsfallet, har han imidlertid ikke kunnet gi noe svar på, så lenge det ikke foreligger noe dødstidspunkt.

I tillegg til 26-åringen, er også en 43-åring fra Melhus siktet for drap eller medvirkning til drap. I likhet med 26-åringen var denne siktede en nær bekjent av den drepte 38-åringen.

43-åringen ble varetektsfengslet i én uke av Sør-Trøndelag tingrett på mandag , selv om politiadvokat Aunet begjærte fire uker. Retten påpekte i kjennelsen at «mistanken mot siktede ikke synes svært sterk», og viste til at det ikke er var tekniske bevis som knytter ham til drapet på 38-åringen.

Også en tredje mann har vært siktet for grov kroppsskade i forbindelse med drapssaken. Han er imidlertid ikke sentral i saken lenger, opplyste Aunet mandag.