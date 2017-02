Gikk seg vill i krattskog - funnet etter to timer

Saken oppdateres.

Seks personer fra Melhus Røde kors hjelpekorps rykket ut med tre scootere for å lete etter de to skiløperne som hadde gått seg vill mellom Gauldal og Resdalen.

- Det ble en kontrollert og grei aksjon fra vår side der vi hadde dialog med skiløperne underveis. De hadde bra med klær og utstyr, og hadde med seg godt med mat, sier innsatsleder Erik Bang Danielsen ved Sør-Trøndelag politidistrikt. Han legger til at det var to kvinner i god fysisk form som begge var turvante og godt kjent i området.

Kom ut av kurs

- De dro ut fra Støren skisenter i 10.30-tiden søndag , men kom ut av kurs i skumringen. Da ble de bekymret og varslet politiet om at de trengte bistand til å ta seg ned igjen, sier innsatslederen.

Kvinnene ble bedt om å holde seg i ro for å gjøre det lettere for hjelpemannskapene å peile seg frem til stedet der de befant seg.

Tett skog

- Det var ulendt terreng og tett skog i området. Og deres bekymring dreide seg om at de ikke klarte å ta seg ned igjen på egenhånd. Du blir litt «sjakk matt» når du er ute av kurs og ikke vet hvor du skal ta veien, eller om du kommer deg hjem i løpet av kvelden, sier Bang Danielsen,

Skiløperne var ikke langt unna farbar vei, men vanskelig terreng gjorde det nærmest umulig å bevege seg på ski.

- Vi lokaliserte hverandre med nødbluss og lyd, men det gikk ikke an for dem å gå på ski i dette terrenget. Det var nesten ikke farbart med scooter i dette området heller på grunn av bratte åser og krattskog, sier Gunnar Slåen, leder for Melhus Røde kors hjelpekorps. Etter et par timers leteaksjon ble skiløperne funnet i god behold.

- Vi lokaliserte dem via gps-funksjonen på telefonen. De hadde gjort alt riktig, hadde strøm på telefonen sin, og ba om hjelp før det ble mørkt, sier Slåen.

Flere og flere leteaksjoner

- Vi ser en økt oppdragsmengde på leteaksjoner og det å bistå ambulanse utenfor vegnettet. Trolig skyldes det større utfart. Det er ikke utstyret det skorter på, det blir bedre og bedre. Og det skorter ikke på kunnskapen heller. Men folk må være obs på at strømmen fort forsvinner på telefonen når det er kaldt, sier Slåen.

- Hva gjør du hvis du går deg vill og vet du har lite strøm på telefonen?

- Det viktigste er å ringe etter hjelp straks, gi beskjed om at man kun kan gi korte beskjeder på grunn av lite strøm, og be om å bli peilet. Det er også viktig å legge telefonen innerst mot kroppen slik at du holder den varm, sier Slåen.

De to skiløperne ønsket ikke å snakke med Adresseavisen om hendelsen.