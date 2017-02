43-åring fortsatt drapssiktet etter løslatelse fra varetekt

Onsdag 25. januar fikk politiet melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus.

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev søndag at politiet vil løslate 43-åringen som er siktet for drap eller medvirkning til drap, etter at en 38-åring ble funnet drept på Ler 25. januar.

- Vi mener at det ikke lenger er bevisforspillelsesfare når det gjelder den siktede. Det er bakgrunnen for løslatelsen. Men vi etterforsker fortsatt forhold knyttet til mannen, og det er derfor per nå ikke noen endring i hans status, sier politiadvokat Jørgen Aunet ved Trøndelag politidistrikt.

Det betyr at 43-åringen fra Melhus fortsatt er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Nekter skyld

43-åringen ble forrige mandag varetektsfengslet i én uke av Sør-Trøndelag tingrett, og godtok dette.

Politiadvokat Aunet begjærte mannen varetektsfengslet i fire uker, men retten mente det fikk holde med én. Dommeren påpekte i kjennelsen at «mistanken mot siktede ikke synes svært sterk». Retten viste også til at det ikke var noen tekniske bevis som knyttet 43-åringen til drapet.

Det er nå bare en drapssiktet 26-åring som sitter varetektsfengslet i saken. Mannen fikk fredag varetektsperioden forlenget med fire uker , men anket på stedet til Frostating lagmannsrett. Det er ventet en kjennelse fra lagmannsretten på tirsdag. Begge de drapssiktede nekter straffskyld.

Siktet for grov kroppsskade

Onsdag 25. januar fikk politiet melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus . Samme ettermiddag innkalte lensmannen i Melhus til pressekonferanse , og opplyste at de karakteriserte dødsfallet som mistenkelig. Noen timer senere gjorde politiet den første pågripelsen. 26-åringen ble arrestert og siktet for grov kroppsskade med døden til følge - en siktelse som ble skjerpet til forsettlig drap.

I tillegg til 26-åringen og 43-åringen har også en tredje mann vært siktet for grov kroppsskade.

Det er til nå gjennomført rundt 100 vitneavhør i forbindelse med drapssaken, og fortsatt er Kripos involvert i etterforskningen. Politiet vet fortsatt ikke sikkert når 38-åringen ble drept. Den siste observasjonen av offeret i live har politiet tidfestet til 23. januar. Han ble funnet drept i boligen sin to dager senere.

