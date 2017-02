Saken oppdateres.

Skaun kommune spør Melhus kommune om et samarbeid om barneverntjenester, skriver Avisa Sør-Trøndelag.

Skaun kommune har sendt en formell henvendelse til nabokommunen, og sier at de ønsker å drøfte et samarbeid. Kommunen mener at dette kan styrke begge kommuners barneverntjenester og fagmiljø, og gjøre dem mindre sårbare når det oppstår sykefravær og permisjoner.

