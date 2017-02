Tekniske problemer med radio i flere tunneler

Saken oppdateres.

Alt har ikke gått knirkefritt etter omleggingen til DAB.

I tunnelene på E39 mellom Øysand og Orkanger og i Strindheimtunnelen er det tekniske problemer med å få inn lokalradio, opplyser Statens vegvesen på Facebook.

Og det kan ta tid å få endret det.

På E39 er det problemer med antenner ved Vassfjellet, og disse må byttes ut for at lokalradio skal kunne fås inn godt nok. Statens vegvesen tror dette kan være på plass i mars.

I Strindheimtunnelen i Trondheim vil det derimot ta lengre tid.

- Frekvensene i Strindheimtunnelen har blitt endret for lokalradio, noe som gjør at vi må inn med nytt utstyr. Dette vil nok dessverre ta lengre tid. Grunnen er at utstyret og mannskapet som trengs er opptatt med DAB-installasjoner andre steder i landet. Vi er derfor usikker på når dette blir fikset, men vi skal selvsagt prøve å få det til så fort som mulig,skriver de på nettsiden.

