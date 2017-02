Drapssiktet 26-åring blir sittende i varetekt

Saken oppdateres.

Lagdommerne forkastet tirsdag ettermiddag anken fra den drapssiktede 26-åringen, etter fredagens fengslingsforlengelse på fire uker.

- Jeg har ikke fått lest kjennelsen fra lagmannsretten ennå, men jeg tar avgjørelsen til etteretnings, sier Arve Opdahl.

Vurderer ny anke

Advokaten sier han og klienten sammen skal gjennomgå kjennelsen fra lagmannsretten før de tar en avgjørelse om den skal ankes videre. Det vil trolig skje onsdag.

Sør-Trøndelag tingrett mente det var skjellig grunn til å mistenke Melhus-mannen for drap, og la i den forbindelse vekt på obduksjonsrapporten samt opplysninger om tekniske funn, som har kommet til etter første fengslingsmøte . Der tingretten for vel to uker siden konkluderte med at mistankegrunnlaget ikke var særlig sterkt, mente tingrettsdommeren i sist rettsmøte at de nye opplysningene styrket mistankegrunnlaget mot 26-åringen, ifølge kjennelsen.

- Min klient anket i førsteomgang fordi han mener det ikke foreligger fengslingsgrunnlag. Nå får vi vurdere om vi anker videre. Men det er jo begrensede muligheter opp mot høyestrett, sier Opdahl.

- Tar det til etteretning

Tingretten begrunnet fengslingen med bevisforspillelsesfare. Dommeren mente konkret at det er en fare for at siktede på frifot vil kunne påvirke bevisene i saken gjennom fjerning av gjenstander, eller ved å ha samtaler med vitner i saken.

Adresseavisen informerte tirsdag kveld politiadvokat Jørgen Aunet om kjennelsen fra lagmannsretten.

- Jeg tar avgjørelsen til etteretning, men ønsker ikke å kommentere det ut over det før jeg har lest kjennelsen, sier Aunet.

Tre personer siktet

Det var onsdag 25. januar klokken 12.58 at politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus . En 38-åring ble deretter erklært død på stedet. Noen timer senere resulterte etterforskningen i den første pågripelsen i forbindelse med saken. 26-åringen ble arrestert og siktet for grov kroppsskade med døden til følge - en siktelse som senere ble skjerpet til forsettlig drap.

I tillegg til 26-åringen, er også en 43-åring fra Melhus siktet for drap eller medvirkning til drap. Han satt i en periode varetektsfengslet , før han ble løslatt mandag. I likhet med 26-åringen var denne siktede en nær bekjent av den drepte 38-åringen. Også en tredje mann har vært siktet for grov kroppsskade i forbindelse med drapssaken.

Politiet vet fortsatt ikke sikkert når 38-åringen ble drept. Den siste observasjonen av offeret i live har politiet tidfestet til klokken 22.21 mandag 23. januar. Han ble funnet drept i boligen sin på Ler i Melhus påfølgende onsdag.