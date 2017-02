Flere breiflabber skylles i land i Trøndelag

Saken oppdateres.

En 20 kilo tung breiflabb på trappa til Skansen var synet som møtte Solfrid Larsen på søndagsturen i Trondheim sist helg. Flere har meldt fra om strandede breiflabber i Trøndelag etter at saken ble publisert.

Ble mat for oter

Anne Gudrun Mork og samboeren så to breiflabber i Leangenbukta søndag 5. februar.

- Det var en stor og en mindre med omtrent ti meters mellomrom. Samboeren min var der dagen etter, og da satt en stor oter og spiste på den, sier Mork.

Hun anslår at den største var omlag 14 kilo.

Også Joar Støbakk tok bilde av den strandete breiflabben han fant i fjæra på Rotvoll.

- Det var skylt i land sammen med en som var en del mindre, forteller Støbakk.

Ingrid Groeggen fant en breiflabb på stranda i Gammelosen i Orkanger lørdag, skriver Avisa Sør-Trøndelag .

Forsker Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet har en teori om hvorfor breiflabber havner på land i februar og mars. Hunnene stiger til overflaten for å gyte. Av og til er den uheldig og strander på grunna, kanskje før den rekker å slippe sine dyrebare egg slik at de kan befruktes, forklarte Bjelland til Adresseavisen.

- Breiflabb er litt som kjøtt

Breiflabb er en ettertraktet råvare. Kiloprisen ligger nå på 350 kroner kiloen, opplyser kjøkkensjef Eyassu Ghebre ved Ravnkloa i Trondheim.

- Breiflabben skiller seg ut fra annen hvit fisk. Jeg er glad i den faste konsistensen, og den har en kjempefin smak. Breiflabben tåler all slags sterke smaker som tilbehør uten at det dreper smaken på fisken, i motsetning til for eksempel torsk. Den er litt som kjøtt, sier Ghebre.

Her deler han sine tilberedningstips til den som måtte få tak i et ferskt eksemplar av råvaren:

- Breiflabben kan både stekes, ovnsbakes og grilles. Jeg anbefaler å steke den lett i stekepanne først for å få en fin stekeskorpe, og så bake den ferdig i ovnen til fisken har fått en kjernetemperatur på 48 grader, råder kjøkkensjefen.

