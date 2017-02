Her koster hytta 660 000 kroner mer enn landet for øvrig

Saken oppdateres.

Interessen for fritidsboliger på fjellet er stadig større og fra februar 2016 til januar 2017 ble det solgt 3 463 fjellhytter i Norge, som er en økning på 13 prosent fra året før. Dette viser fersktall fra Eiendom Norge.

Prisene for fritidsboliger på fjellet steg med 5,5 prosent det siste året. Kommunene Trysil, Ringsaker (Sjusjøen), Krødsherad og Sigdal (Norefjell) topper statistikken over flest omsetninger, mens de høyeste medianprisene finner vi i Flå, Øyer og Sirdal.

Økt omsetning i Oppdal

Oppdal, som er den eneste kommunen nord fro Dovrefjell som er med i statistikken, har de siste årene hatt en jevn prisutvikling. Etter finanskrisen var snittprisen i oppdal på 1,5 millioner kroner – og den har siden steget år for år, og stabilisert seg nå på over 2,3 millioner kroner.

Fra januar 2016 til februar 2017 er det registrert 95 omsetninger av fritidsboliger i Oppdal, som er ny rekord. I de to foregående årene ble det registrert 69 omsetninger. Høyest omsetning er det i Krødsherad og Sigdal (Norefjell med 203 omsetninger.

Fjellhytter beliggende ved langrennsløyper steg med 4,0 prosent det siste år, mens fjellhytter beliggende ved alpinanlegg steg med 6,3 prosent.

- Hyttemeglerne har det siste året gitt tilbakemelding om høy aktivitet og stor etterspørsel etter fjellhytter. Prisene for fritidsboliger på fjellet har steget med 5,5 prosent det siste året, og vi forventer at den positive trenden i markedet vil fortsette utover vinteren, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

- Det har vært en stor økning i antall omsetninger de siste årene, noe som vitner om et sterkt marked for fritidsboliger på fjellet. For landet samlet har det neppe tidligere vært solgt flere fritidsboliger på fjellet enn de siste 12 månedene, sier Dreyer.

Salgstiden synker

Gjennomsnittlig salgstid synker fra 113 til 107 dager, og raskest går det i Vestre Slidre med 44 dager. Tregest går det i Hemsedal med 250 dager. I Oppdal har omsetningstiden gått ned fra 144 dager i 2015/2016 til 79 for 2016/2017.

- Salgstiden er normalt lenger i fritidsboligmarkedet enn i det ordinære boligmarkedet. Gjennomsnittlig salgstid har gått noe ned, noe som bekrefter det høye aktivitetsnivået som har vært i hyttemarkedet det siste året, sier Dreyer.

I snitt ble fritidsboliger på fjellet solgt 0,9 prosent under prisantydning.

- Selgerne må fremdeles belage seg på å akseptere en pris noe under prisantydningen, noe som er normalt i hyttemarkedet. Det er fortsatt mye å velge i blant fritidsboliger på fjellet, men kjøperne er vesentlig mer aktive enn for bare få år siden, avslutter Dreyer.