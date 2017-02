Mann i klem under traktor i Melhus

Saken oppdateres.

En mann i 60-årene er kommet i klem under en traktor i Melhus, melder politiet på Twitter. Nødetatene er på stedet.

- Personen er frigjort og ved bevissthet. Vi kjenner ikke til hendelsforløpet ennå, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund.

Fraktet til St. Olav

Mannen har tungt for å puste, men får behandling av helsepersonell.

Klokken 22.50 sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen at mannen er fraktet til St. Olavs Hospital. Politiet er i ferd med å avslutte på stedet.

- Trillet over ham

- Vi antar at mannen har drevet med arbeid under traktoren, og at den på et tidspunkt har trillet over ham, sier Hollingen.

Politiet meldte om ulykken klokken 22.12.