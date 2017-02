72-åring tiltalt for bildrap etter dødsulykke i Rennebu

Saken oppdateres.

Det var på ettermiddagen 2. august i 2015 at den alvorlige trafikkulykken skjedde. På en rett vegstrekning i sørgående retning på fylkesvei 200 ved Voll i Rennebu , kom bilen de fire kvinnene satt i over i motgående kjørefelt. Den traff autovernet og frontkolliderte deretter med en motgående bil. En 74 år gammel kvinne fra Storås, som satt i baksetet i bilen som kom over i feil fil, døde som følge av ulykken.

- Husker ikke

Den 72 år gamle kvinnen som satt bak rattet er nå tiltalt for bildrap, og må 8. mars møte i Sør-Trøndelag tingrett. Påtalemyndigheten mener ifølge tiltalen at kvinnen sovnet eller ikke hadde tilstrekkelig oppmerksomhet rundt kjøringen før ulykken.

- Hun er sterkt preget av saken, og husker ikke noe av sekundene før det gikk galt, sier advokat Jon Reidar Aae, som er kvinnens forsvarer.

Den tiltalte sjåføren pådro seg alvorlige skader etter frontkollisjonen. Betydelige skader fikk også passasjerene hennes samt den kvinnelige sjåføren i 20-årene i den motgående bilen, ifølge tiltalen. Kvinnen er derfor også tiltalt for å ha forvoldt betydelig skade på legeme ved uaktsom bruk av motorvogn.

- Sannsynlig at bilfører sovnet

Etter dødsulykken foretok både politiets kriminalteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe undersøkelser på stedet. Vegvesenets ulykkesanalysegruppe har i etterkant skrevet en ulykkesanalyserapport, som Adresseavisen har fått innsyn i. Ifølge rapporten var de fire kvinnene denne ettermiddagen på vei hjem etter å ha deltatt på Dovremarsjen. På turen stoppet de og spiste et solid måltid. Dødsulykken skjedde rundt en halvtime etter at de fortsatte på hjemturen. «I vitneforklaringer har passasjerer og fører forklart at det var stille i bilen før ulykken», heter det i rapporten.

Ulykkesanalysegruppen mener i likhet med påtalemyndigheten at det er «stor sannsynlighet for» at 72-åringen sovnet før frontkollisjonen.

- En annen fører svingte unna

Gruppen har også følgende beskrivelse av det de mener er hendelsesforløpet før ulykken: Etter at bilen til 72-åringen skjente over i motgående kjørefelt på fylkesvei 200, kom venstre hjulsett utenfor asfaltkanten hvorpå bilen traff rekkverket.

Føreren av en Audi kom kjørende i motsatt retning og så det som skjedde, men gikk klar av et sammenstøt ved å kjøre i venstre felt. Bilen som kvinnen i 20-årene førte, kom bak denne Audien. Fordi hun befant seg i en svak høyrekurve hadde hun imidlertid ikke mulighet til å se hvor bilen til 72-åringen befant seg i kjørebanen. Ifølge rapporten tyder spor på stedet at kvinnen i 20-årene forsøkte å svinge over i venstre fil før frontkollisjonen.

Kan komme erstatningskrav

Det er satt av to dager til straffesaken. Ifølge politiadvokat Ellen Moksnes Andresen ved Trøndelag politidistrikt er blant annet passasjerene i bilen til den tiltalte kvinnen innkalt som vitner.

- Saken har blitt ganske gammel før den nå kommer opp i retten, hva er årsaken til dette?

- Det har blant annet tatt tid å få kartlagt skadeomfanget på de fornærmede, forklarer Moksnes Andresen.

Det er i tiltalen tatt forbehold om at det kan bli nedlagt påstand om erstatning til de tre som ble skadd i ulykken, samt til de etterlatte etter den drepte 74-åringen.