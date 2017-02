Bestefar hevdet han sov - dømt for overgrep

Saken oppdateres.

Sør-Trøndelag tingrett la også til grunn at mannen i 50-årene hadde hatt seksuell omgang med barnebarnet, som var under 16 år dette skjedde.

Tingretten kom imidlertid til at mannen ikke kunne straffes fordi det var tvil om han var våken da overgrepet skjedde.

Lagmannsretten fant det imidlertid «bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte ikke var bevisstløs på gjerningstidspunktet» og at tiltalte handlet med forsett.

Masserte barnebarnet

Jenta var 14 år gammel da overgrepet skjedde. Hun skulle overnatte hos besteforeldrene og hadde lagt seg i besteforeldrenes seng, der hun skulle sove sammen med bestemoren. Bestefaren skulle sove på annet rom. Utpå kvelden kom bestefaren inn på rommet og la seg ved siden av barnebarnet i sengen. Han ga henne en massasje på ryggen og nakken, noe som ikke var uvanlig.

LES MER: – Avslørt da han streamet egen overgrepsfilm på naboens tv

I retten forklarte jenta at hun må ha sovnet eller befunnet seg i halvsøvne da hun våknet av at bestefaren tok på hennes underliv. Hun forlot etter hvert rommet og gikk på badet hvor hun kontaktet ei god venninne og fortalte hva som hadde skjedd.

Venninnen kontaktet politiet som dro til boligen. Politiet sikret klærne som fornærmede hadde på seg. Det ble funnet DNA fra tiltalte på jenta og klærne hennes.

Hevder han må ha sovnet

Bestefaren forklarte i retten at han må ha sovnet og ikke husker mer før barnebarnet sto opp fra senga. Han stilte seg i retten uforstående til at han skal ha begått overgrep mot barnebarnet slik som beskrevet i tiltalebeslutningen, men avviser ikke at jentas forklaring er riktig.

«Den eneste forklaringen han ser på dette, er at han må ha begått overgrepene i søvne», heter det i dommen.

LES OGSÅ: Samlet overgrepsbilder i inntil ti år – glad da han ble tatt

Felt av eksperterklæring

Det avgjørende beviset imot mannen, i tillegg til DNA-beviset, var erklæringen fra sakkyndig professor Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen og Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer ved Haukeland Sykehus.

LES OGSÅ: Lærer chattet med 50-åring om overgrep mot sin egen datter (3)

Pallesen kom etter å ha hatt to samtaler med mannen og sin undersøkelse av mannen i 50-årene fra Trondheim til at det ikke var mulig at han begynte å massere barnebarnet, sovnet og deretter fortsatte å massere jenta, før han forgrep seg på henne.

Splittet familien

I dommen heter det at det er straffeskjerpende at overgrepet skjedde mot mannens barnebarn som hadde et svært nært og fortrolig forhold til ham. Hendelsen har også ført til splittelser i familien og er ødeleggende for forholdet mellom besteforeldrene, jenta og hennes foreldre.

LES MER: Viste frem nakenbilder av ekskjæresten – ble dømt i retten

Ifølge lagmannsretten finnes det ingen formidlende momenter ut over at saksbehandlingstiden har vært lang. Lagmannsretten finner at en straff på åtte måneders fengsel er riktig. Dette er også i tråd med aktor Marianne Høyers påstand i saken.