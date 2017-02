Fører til lege etter rundvelt på Melhus

Saken oppdateres.

Nødetatene er på vei til Melhus, der en bil har gått rundt og havnet på taket, melder politiet i Sør-Trøndelag på Twitter. Føreren er ute av bilen, melder de.

- Trafikken dirigeres på stedet. Bilføreren meldte om smerter i brystet, og blir fraktet til Melhus legesenter for videre undersøkelse, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt.

Underkjølt regn

Det er meget glatte veier flere steder i Sør-Trøndelag, og flere vogntog står, melder politiet. De nevner spesielt strekningen mellom Oppdal og Fagerhaug der det er underkjølt regn.

Også rundt Orkanger, Jonsvannet og Selbu er det glatt, ifølge NRK trafikk.

- Alt mannskap er kalt ut

- Det ringer jevnt her nå, og folk klager på at det er veldig glatt. Det er veldig glatt ved Ulsberg, og fra Oppdalsporten til Berkåk. Det er også glatt i Nord-Trøndelag, spesielt på sideveiene. Til og med i Trondheim på enkelte veier. Alt mannskap er kalt ut,sier operatør Robert Grønnslett ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge.

Han nevner at det har vært flere små uhell på grunn av føret, blant annet på Fagerhaug der to vogntog har kommet borti hverandre, og som nevnt over, på Melhus der en bil har gått rundt.

De har ikke fått meldinger om kø, men det kan hende at trafikken går noe saktere på grunn av føret.

