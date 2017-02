UP: DAB-adapter i bil gir grunn til bekymring

Saken oppdateres.

- Ennå har vi for liten erfaring til å si hvordan DAB-adapter i bil vil påvirke trafikksikkerheten, men det er grunn til bekymring. Alt som bilfører kan taste og trykke på inne i bilen, enten det er DAB-adapter, mobiltelefon eller andre ting, er kilder til å ta oppmerksomheten bort fra veien og dermed en utfordring, sier UP-sjef i Midt-Norge, politioverbetjent Tor Magne Kalland.

Førers ansvar

- Hvilke regler regulerer bruken?

- Paragraf 3 i veitrafikkloven, som omhandler aktsomhet i trafikken, tar alt sånt. Det er førers ansvar å sørge for trygg kjøring. Vi kan observere og ta uønsket adferd i trafikken, men å kjøre rene kontroller inn mot bruk av DAB-adapter, er ingen lett oppgave. Generelt sett er det viktig at folk har radio i bilen, slik at de er i stand til å ta imot viktige meldinger over radio, sier Kalland.

Dette understrekes av politidavokat Kristin Bjelkemyr-Østvang i UP:

- Vegtrafikklovens § 3 er grunnregelen for trafikk. Her fremgår at « enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret ».

Fører har selv ansvar for å ferdes i tråd med denne og andre bestemmelser som regulerer ferdsel på vei. Bruk av DAB adapter vil, på lik linje med andre distraksjonsformer, måtte vurderes i forhold til denne bestemmelsen, sier Bjelkemyr-Østvang.

Hun sier at UP har ikke mottatt konkret bekymring i forhold til bruk av DAB-adaptere, og at de ikke er kjent med hvorvidt det arbeides med eller er planlagt ytterligere regulering av disse.

- Vi understreker førers ansvar for å være tilstrekkelig oppmerksom, og føre bil på en trygg måte, sier Bjelkemyr-Østvang

Lydogbilde.no skriver følgende i en test av DAB-adapter publisert rett før jul i 2016:

«Skal du gjøre innstillinger, må du huske å alltid finne et egnet sted å ta til side og stanse bilen før du begynner med dette! Vi vet at mange har dårlig tålmodighet, derfor er det svært viktig at DAB-adapteren er intuitiv. Ikke minst at den har direkteknapper for favorittstasjoner. Må du inn i menyen for å skifte fra en favorittstasjon til en annen, kan det bety økt stopplengde, skulle noe brått skje foran deg. På dette punktet er det dessverre flere produsenter som svikter.»

- Er spent

UP-sjefen i Nord-Norge sier også at det ennå er for spinkelt grunnlag til å uttale seg i hvor stor grad DAB-adapter som ikke er integrert i radioen utgjør trafikkfare.

- Vi er spente på hvordan det vil påvirke kjøringen til folk, men foreløpig har vi ikke grunnlag for å si at dette er et problem, sier politioverbetjent Geir H. Marthinsen.

Flere forstyrrende element

Vegdirektoratets klare råd er å velge en løsning som er fastmontert og som er minst mulig forstyrrende for bilkjøringen. Med nyere biler der avanserte konsoller har flere innretninger som betjenes av sjåfør, er muligheten for at oppmerksomheten dras vekk fra selve bilkjøringen større.

- Potensielt farlig

- Alt som tar oppmerksomheten bort fra veien er potensielt farlig. Dersom bilføreren er mer opptatt av ting inne i bilen enn det som skjer utenfor kjøretøyet, kan ting skje fort. Hvis DAB-adaptere er slik at du må ta blikket bort fra veien for å betjene de, er det ikke bra. Det blir det samme som mobiltelefon og andre installasjoner i bilen. Det er begrenset hvor mye trykking sjåføren kan drive med før det går ut over konsentrasjon om kjøringen, sier Guro Ranes som er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet.

Kan komme regler

For mobiltelefon har Vegdirektoratet en egen forskrift: «Det er forbudt å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil. Slik bruk er heller ikke tillatt om mobilen sitter fast i en holder. Du kan starte opp og avslutte en samtale dersom mobiltelefonen befinner seg i en holder, eller kan styres via håndfrie løsninger som en knapp på rattet eller lignende.»

- Denne forskiften er relevant også for DAB-adapter, sier Ranes.

Hun utelukker ikke at det kan komme regler for montering og betjening av DAB-adapter i bil.

- Også med mobiltelefon tok det tid før det kom en forskrift. Vi må få bredere erfaring før det eventuelt blir snakk om det. Samtidig kan vi ikke har regler for alt. regelen om å utvise aktsomhet bør i utgangspunktet være nok, sier Ranes.

Hennes oppfordring til bilførere er å gjøre alle innstillinger før du starter kjøreturen:

- Kjør bil når du kjører bil.