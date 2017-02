Vil du frese rundt i denne båten i sommer?

Saken oppdateres.

I sommer skal Hurtigruten stasjonere ti åpne småbåter i Trondheim og Tromsø. Båtene skal brukes til å frakte Hurtigrutens gjester rundt på opplevelsesturer, blant annet i Trondheimsfjorden.

Prøveprosjekt i 2017

- Explorer-båtene våre blir i vinter brukt som lettbåter på ekspedisjoner i Antarktis der MS Midnatsol nå opererer. Til våren skal vi i gang med et prøveprosjekt der vi skal bruke båtene til å berike våre gjesters opplevelser langs norskekysten. Turene blir også tilgjengelig for andre enn hurtigrutepassasjerer når det er kapasitet til det, forteller Martin Julseth, utfluktsansvarlig i Hurtigruten.

Fem av båtene skal etter planen ha base i Trondheim fra mai til september. Hurtigruten jakter nå på båtførere som samtidig skal fungere som turguider.

Ikke fjordrafting

I stillingsannonsen (ekstern lenke) står det blant annet:

Vi er nå på jakt etter deg som er båtvant, en dyktig formidler og som drives av å skape de gode gjesteopplevelsene.

- Vi har ti båter og trenger kanskje dobbelt så mange båtførere. Vi ønsker oss turvante folk med maritim kompetanse, men som også er flinke formidlere av lokal natur, kultur og dyreliv. Vi vil at våre gjester skal komme seg nærmere naturen, og samtidig lære litt om det de ser og opplever. Dette blir ikke fjordrafting med stor fart og høye bølger, sier Julseth.

Mange perler i Trondheimsfjorden

Trondheim ble valgt som et av utgangspunktene for den nye satsingen på grunn av mye bynær natur, og fordi hurtigruteskipene her har lang nok liggetid til at små ekspedisjoner er mulig å gjennomføre.

- Trondheimsfjorden blir av mange sett på som en kjedelig fjord, men roer man ned farten litt finnes det mange små perler som kan gi store opplevelser. Vi ser også for oss at gjestene skal kunne gå i land for korte fotturer og bålbrenning i fjæra, sier Julseth.

Fristen for å søke på de spesielle sommerjobbene gikk egentlig ut onsdag, men Hurtigruten lover at gode søknader også vil bli vurdert de nærmeste dagene.

