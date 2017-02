Slo full alarm etter drivstofflekkasje ved Ørland hovedflystasjon

Saken oppdateres.

Likevel kommer de til å følge situasjonen tett gjennom helgen, opplyser eiendomssjef i Forsvarsbygg, Siv Therese Underland til Adresseavisen.

- Lekkasjen er stoppet. Det dreier seg trolig om fat med flybensin som har veltet. Det er et fat, maksimalt to, altså 3-400 liter flybensin. Fatene er nå fjernet, så vi mener lekkasjen er stoppet, sier Underland.

Fra brannøvingsfeltet

Det var fredag morgen klokken 09.30 at det ble oppdaget forurensing ved Ørland flystasjon. Det var blant annet forurensing i en bekk, Leirbekken, som renner ut ved Grandefjæra. Kommunen, Kystverket og øvrige myndigheter ble raskt varslet om forurensningssituasjonen.Forsvarsbygg og Fosen brann- og redningstjeneste satte så raskt som mulig inn tiltak, blant annet med lenser, for å stoppe det som viste seg å være drivstoff som hadde lekket ut. Det stammer etter all sannsynlighet fra fat med flybensin ved øvelsesområdet til flystasjonens brann- og redningstjeneste.

- Mesteparten som lekket ut er fanget opp av lensene vi la ut. Vi kommer til å kontrollere jevnlig i helgen for å være sikre på at vi har funnet årsaken til lekkasjen, sier Underland.

Slo full alarm

Eiendomssjefen forteller at Forsvarsbygg tok meldingen om forurensing med største alvor.

- Vi kjente ikke omfanget da forurensingen ble oppdaget, så vi satte krisestab og kalte inn folk for å undersøke miljø og finne ut hvor dette kom fra. Det var en omfattende jobb, sier Underland.

- Vi er glade for at det viste seg å være en mindre lekkasje.