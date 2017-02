Ville sikre seg «sørtrønderske» penger før fylkessammenslåing

Saken oppdateres.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har et næringsfond på 64 millioner kroner. Høyre ønsket å fordele halvparten av disse midlene på sørtrønderske kommuner før Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slås sammen 1. januar 2018, skriver avisa Opp .

Forslaget kom opp i fylkeskomiteen for kollektiv og regional utvikling torsdag.

Forslaget ble imidlertid nedstemt. Istedet får fylkesrådmannen i oppdrag å vurdere partnere for et nytt fond for Trøndelag.

