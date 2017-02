Betinget straff etter påkjørsel i fotgjengerfelt

Saken oppdateres.

Ulykken skjedde ved 16.30-tiden onsdag 18. november 2015 like ved Bromstadbuen i Kong Øysteins vei i Trondheim.

Bilføreren på 25 år ble for sent oppmerksom på kvinnen. Hun ble påført omfattende skader, og det var en god stund fare for livet. Hun bor i dag hjemme, men er avhengig av hjelp.

Påtalemyndigheten påsto 21 dagers ubetinget fengsel, beslag av førerkort og 75 000 kroner i oppreisning. Sør-Trøndelag tingrett har satt straffen til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, 10 000 kroner i bot, og tap av retten til å føre motorvogn i 15 måneder. Domfelte må kjøre opp på nytt når beslagsperioden utløper. Han frifinnes for kravet om oppreisningserstatning.

Mørkt og regnvær

Ulykkesdagen var det våt asfalt som gjorde den ekstra mørk. Det var lett yr og gatelysene var delvis dekket av greiner fra trær.

Kvinnen var kledd i mørke klær og hadde en refleksbrikke hengende på håndvesken. Hun var på vei hjem. Domfelte har forklart at han måtte vente på én bil på vei østover og én bil på vei vestover før han kunne kjøre ut i Kong Øysteins vei. Han hadde ingen biler foran seg da han nærmet seg fotgjengerfeltet. Det var merket med skilt og sebrastriper.

Fartsgrensen på stedet er 50 km/t. Han har opplyst at han kjørte nærmere 40 km/t. På bakgrunn av beregninger utført av Statens vegvesen legger retten til grunn at farten var mellom 40 og 44 km/t.

Bremset ikke farten

Domfelte bremset ikke ned foran fotgjengerfeltet. Han mener det må ha vært ett eller annet som gjorde at han ikke så kvinnen på vei ut i fotgjengerfeltet. Den i dag 27 år gamle mannen var godt kjent på stedet og klar over at det ferdes mange myke trafikanter etter veien. retten har ikke kommet til at føreren ble distrahert av mobiltelefon, radio eller lignende.

Retten mener at hvis han hadde satt ned farten foran fotgjengerfeltet, ville han med overveiende sannsynlighet ha blitt oppmerksom på kvinnen og rukket å stoppe. Slik retten ser det, var det ikke andre forstyrrende elementer i trafikkbildet. Flere av de elleve vitnene i rettssaken mente det nok var vanskelig å se fotgjengeren på grunn av våt veibane og litt regn.

Ikke vært aktsom nok

Etter rettens mening har han overtrådt aktsomhetsbestemmelsene i både straffeloven og veitrafikkloven. Men etter en helhetsvurdering er retten kommet til at domfeltes uaktsomhet ikke har vært grov. Strafferammen for overtredelse av straffeloven paragraf 280 er fengsel i inntil tre år. Hovedregelen er at det idømmes ubetinget fengsel, men her er retten kommet til at det ut fra allmennpreventive hensyn er tilstrekkelig å reagere med betinget fengsel, men i tillegg med bot.

Kvinnen ble påført svært omfattende skader, bla. hodeskader, og hun har vært gjennom flere operasjoner. Ved tilrettelagt hjelp kan hun bo i egen leilighet. Tidligst to–tre år etter skaden vil legene kunne si hvor varig skadet hun er.