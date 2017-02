Skrev ut bøter for 35 600 kroner for overlast

Saken oppdateres.

Torsdag denne uken var to kontrollører fra Statens vegvesen på plass for å sjekke tyngre biler for overlast.

- De stoppet og kontrollerte biler flere steder i løpet av dagen. Denne gang var det kontroll av tyngre kjøretøy. En del av reaksjonene skyldes at det er snakk om trafikk på veier med en slik klassifisering at det er skal være lavere akseltrykk og lavere totalvekt på bilene, sier Jan Ivar Moen i Statens vegvesen.

Han er leder for faggruppe utekontroll hos Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

I alt ble fire ulike sjåfører stoppet og ilagt gebyrer for overlast under kontroller i Rissa, Bjugn og Brekstad. De ble også pålagt å laste av bilene ned til lovlig vekt. Totalt fikk de fire sjåførene tilsammen gebyrer på 35 600 kroner.

- I tillegg stoppet kontrollørene en varebil med 800 kilo overlast. Det er så mye at det vurderes anmeldt, sier Moen.

De sistet dagene har Statens vegvesen gjennomført en rekke kontroller ulike steder.

Blant annet ble tre busser stoppet og kontrollert på Lundamo i Melhus. Sju passasjerer fikk gebyr for manglende beltebruk.

Fredag ble to lastebiler som kjørte farlig gods ble kontrollert på E6 i Malvik. Begge fikk kjøreforbud på grunn av mangler., begge fikk kjøreforbud pga mangler.

Under en bilbeltekontroll i Trondheim fredag ble en bil avskiltet og en sjåfør blir anmeldt for ikke å ha gyldig førerkort i klasse BE.

- Vi har en ganske stor kontrollgruppe og stor aktivitet. Det er kontroller nesten hver dag, så dette er ikke flere kontroller enn normalt, sier Moen.